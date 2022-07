Zabawne nagranie z szatni polskich siatkarzy. Bartosz Kurek popisał się kreatywnością

Po drugim turnieju Ligi Narodów polscy siatkarze mieli na koncie tylko jedną porażkę, odniesioną jeszcze w Ottawie w starciu z Włochami. Nic więc dziwnego, że przed spotkaniami w Gdańsku podopiecznym Nikoli Grbicia dopisywały humory, co też widać na nagraniu udostępnionym na kanale Polska Siatkówka, czyli oficjalnym profilu PZPS-u.

Śpiewający Bartosz Kwolek

Trwający blisko osiem minut materiał ukazuje przyjazd Biało-Czerwonych na halę w Gdańsku, treningi na parkiecie oraz rozmowy z zawodnikami przed meczem z Iranem. Uchwycono też zachowanie kadrowiczów w szatni, gdzie o tło muzyczne zadbał Bartosz Kwolek.

Przyjmujący popisał się oryginalną aranżacją piosenki „Ten stan” Sanah, a wtórował mu Bartosz Kurek. – I mam nadzieję, że ty też mnie chcesz – śpiewał Kwolek, na co kapitan kadry wyrecytował: „Pachniesz tak jak mokry zwierz”. Pomysłowość atakującego rozbawiła pozostałych kadrowiczów, w tym Marcina Janusza i Mateusza Bieńka, którzy na rym wymyślony przez Kurka zareagowali śmiechem.

Polska przegrała z Iranem

Na inaugurację turnieju w Gdańsku aktualni mistrzowie świata przegrali po tie-breaku z Iranem. Przyczyny porażki próbował wskazać Marcin Janusz, który zwrócił uwagę na to, że w momencie, gdy rywale wypracowywali kilkupunktową przewagę, Polacy zaczynali grać nerwowo. – My też próbowaliśmy trochę bardziej zaryzykować. W pewnym momencie byliśmy zirytowani tym, że nasi rywalom wszystko wychodzi. Czego się nie dotknęli, to zamieniali na punkt – wskazywał.

Jak zauważył Janusz, mecz z Iranem stanowi cenną lekcję na przyszłość i pokazuje, że w trudnych momentach spotkania nie wolno panikować. – Wiemy, że mamy dużo jakości w drużynie. Jeśli zespół przeciwny zagra kilka dobrych akcji, to okej, taka jest siatkówka. Nie da się mieć przewagi przez cały czas. Trzeba skupiać się na kolejnej akcji i tego dzisiaj nam zabrakło – kontynuował.

