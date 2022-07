Dziennikarz ocenił, kto jest lepszy od Wilfredo Leona i Kamila Semeniuka. Jego wpis wywołał burzę

Nikola Grbić decydując o powołaniach na mecze fazy finałowej Ligi Narodów, stał przed niełatwym dylematem. W Gdańsku szkoleniowiec miał do dyspozycji 17 zawodników, z czego trzech nie mógł zabrać do Bolonii. Ostatecznie powołania nie otrzymali Jan Firlej, Mateusz Poręba i Bartosz Kwolek. Duże poruszenie wywołał szczególnie brak powołania dla ostatniego z wymienionych siatkarzy, który dobrze spisywał się podczas spotkań grupowych.

Nikola Grbić postawił na Bartosza Bednorza

Trener Biało-Czerwonych, zamiast postawić na pięciu przyjmujących, a tym samym na Kwolka, wybrał aż trzech atakujących: Bartosza Kurka, Karola Butryna i Łukasza Kaczmarka. Największe kontrowersje jednak i tak wywołało powołanie Bartosza Bednorza, który w ostatnim czasie zmagał się z urazem i wciąż nie wrócił do wysokiej dyspozycji.

Zwolennikiem talentu Bednorza jest najwyraźniej Marek Magiera. „Dobra, żeby nie było. Uważam, że zdrowy Bartek Bednorz jest absolutnie numerem jeden w naszej reprezentacji na swojej pozycji przed Leonem, Kwolkiem, Semeniukiem i Śliwką. Tylko musi być zdrowy. I nie muszę mieć racji. Tak tylko myślę” – ocenił dziennikarz Polsatu Sport, a jego wpis wywołał niemałe poruszenie na Twitterze.

Reprezentacja Polski. Odezwali się fani Leona i Semeniuka

Marcin Lepa stwierdził w komentarzu, że jego redakcyjny kolega może mieć rację, ale „nikt tego nigdy nie widział”. „Kiedy Bartosz Bednorz byl lepszy od Wilfredo Leona i Kamila Semeniuka? I w czym? Puchary? Mistrzostwa? Wpływ na drużyny? Efekt wizualny?” – dopytywał. „Mareczku teza odważna. Potrzebne twarde kwity” – stwierdził inny dziennikarz, Jerzy Mielewski.

Wpis Magiery poruszył nie tylko dziennikarzy. „Z tym Leonem i Semeniukiem to Pan przesadził z lekka” – ocenił jeden z internautów. „No nie ma Pan racji i źle myśli. Semeniuk dowiódł dwoma sezonami, grając przeciwko wszystkim najlepszym, że nikt nie ma do niego podejścia. Liczby w ataku kręci podobne jak Leon, a przyjęcie zdecydowanie lepsze. Możliwie najmocniejsza para przyjmujących to Leon – Semen” – przekonywał kolejny. Nie zabrakło także głosów aprobujących punkt widzenia Magiery, chociaż tego typu komentarze były w zdecydowanej mniejszości.

