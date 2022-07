Karol Kłos nie gryzł się w język. Zdradził, jaki problem mieli Polacy po przylocie do Bolonii

Faza finałowa tegorocznej Ligi Narodów odbywa się w Bolonii, gdzie zaplanowano ćwierćfinały, półfinały oraz mecze o medale. Swoje spotkanie rozegrali już Amerykanie, którzy po ograniu Brazylijczyków awansowali do najlepszej czwórki turnieju oraz Włosi, którzy wyeliminowali Holendrów i również zagrają o finał imprezy.

Na swój mecz czekają Polacy, którzy w czwartek 21 lipca zagrają z Iranem. Przed starciem obu drużyn dużo mówi się nie tylko o samym spotkaniu, ale również o warunkach, w jakim przyszło mieszkać i trenować Biało-Czerwonym. Media społecznościowe obiegły nagrania szatni oddanej do dyspozycji podopiecznych Nikoli Grbicia i hali, na której nie zapewniono klimatyzacji.

Liga Narodów. Karol Kłos o zaniedbaniach organizatorów

Głośno było także o zaniedbaniach organizatorów w zakresie wyżywienia. Posiłku po przylocie do Bolonii nie otrzymali reprezentanci Iranu, a niektórzy z członków sztabu szkoleniowego Francji spożywali obiad na podłodze. Polacy z kolei zamiast pełnowartościowego posiłku dostali tosty oraz owoce i tartę ze słodkim sosem.

Dziennikarze Polsatu Sport postanowili podpytać, jak na zaniedbania ze strony organizatorów zareagował Karol Kłos. – Jak człowiek głodny, to człowiek zły. Byliśmy głodni po przylocie do Bolonii. Dostaliśmy dwie przekąski zamiast obiadu – powiedział środkowy PGE Skry Bełchatów.

Podczas wywiadu z doświadczonym zawodnikiem poruszono także temat czwartkowego meczu z Iranem. Jak zaznaczył Kłos, spotkanie będzie ważne, ponieważ reprezentacja zagra o stawkę, jaką jest awans do półfinału. – To zawsze wnosi trochę bagażu doświadczeń dla młodych chłopaków, ale i dla nas, tych mających już to doświadczenie. To fajne granie o stawkę i czuć już powoli tę adrenalinę – stwierdził.

