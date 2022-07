Utytułowany trener ocenił siatkarską reprezentację Polski. Były selekcjoner Biało-Czerwonych nie szczędził ciepłych słów

Ferdinando De Giorgi prowadził w przeszłości ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel, a w 2017 roku został trenerem reprezentacji Polski. Szkoleniowiec nie nacieszył się jednak długo tym stanowiskiem, ponieważ zwolniono go tuż po nieudanych w wykonaniu Biało-Czerwonych mistrzostwach Europy. Teraz o okoliczności zakończenia współpracy z kadrą utytułowanego trenera zapytała dziennikarka „Przeglądu Sportowego”.

Nikt, włącznie ze mną, nie był zadowolony z tego wyniku. Graliśmy turniej u siebie i chcieliśmy wypaść, jak najlepiej, ale niektóre rzeczy nie funkcjonowały. Ja chciałem kontynuować pracę z waszą reprezentacją, ale zabrakło cierpliwości z drugiej strony – zdradził De Giorgi.

Liga Narodów. Ferdinando De Giorgi o Polakach

Włoch po odejściu z Jastrzębskiego Węgla objął włoski klub Cucine Lube Civitanova, prowadząc zespół m.in. do mistrzostwa kraju oraz triumfu w Lidze Mistrzów. Jego przygoda z drużyną zakończyła się w lutym 2021 roku, ale De Giorgi nie pozostał długo bezrobotny. Po igrzyskach w Tokio objął reprezentację Włoch, z którą wywalczył później mistrzostwo Europy. – Czuję dumę, że zostało mi powierzone takie zadanie, bo prowadzenie włoskiej kadry od zawsze było wielkim marzeniem – przyznał.

To właśnie Włosi, obok Polaków, są wymieniani w roli faworytów do wygrania Ligi Narodów. Szkoleniowiec pytany o atuty Biało-Czerwonych, nie szczędził ciepłych słów pod adresem aktualnych mistrzów świata. – Wasza drużyna nie ma słabych punktów, do tego jest kompletna, silna. Bardzo zrównoważona przez to, jaki wybór ma selekcjoner na poszczególnych pozycjach. Dla każdego trenera rywali będziecie faworytem – stwierdził.

De Giorgi został zapytany także o to, czy obecność w kadrze takiego zawodnika jak Wilfredo Leon jest utrudnieniem, czy może ułatwieniem dla rywala, który może spodziewać się, że wiele piłek będzie zagrywanych właśnie do tego siatkarza. – Z takim graczem potencjał zawsze wzrasta, ale na tym najwyższym poziomie to nie jeden zawodnik decyduje o zwycięstwie a detale – zauważył Włoch. Przypomnijmy, Leona ze względu na rehabilitację po kontuzji zabrakło w kadrze na mecze Ligi Narodów.

