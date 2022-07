Stefano Lavarini odkrył karty. Zaskoczył powołaniami na zgrupowanie przed mistrzostwami świata

Drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego ma za sobą zupełnie nieudany turniej Ligi Narodów. Polki po dobrej pierwszej części fazy grupowej, rozgrywanej w Stanach Zjednoczonych obniżyły loty. Seria porażek w kolejnych spotkaniach sprawiła, że Biało-Czerwone nie zdołały znaleźć się w czołowej ósemce. Ostatecznie zajęły 13. miejsce.

Stefano Lavarini podał listę powołanych na zgrupowanie przed mistrzostwami świata

Mimo to każdy zdawał sobie sprawę z tego, że docelową imprezą w tym sezonie reprezentacyjnym są zbliżające się mistrzostwa świata, które nasz kraj zorganizuje wspólnie z Holandią. We wtorek, 26 lipca włoski szkoleniowiec za pośrednictwem Polskiego Związku Piłki Siatkowej podał listę piętnastu siatkarek, z którymi rozpocznie przygotowania do światowego czempionatu.

Stefano Lavarini zaskoczył kilkoma wyborami. Wśród powołanych zabrakło chociażby Alicji Grabki, czy też Moniki Fedusio. Co więcej, swoimi decyzjami szkoleniowiec ponownie dał do zrozumienia, że w prowadzonej przez niego reprezentacji nie ma miejsca dla Malwiny Smarzek.

Do kadry natomiast powróciła Magdalena Stysiak. Siatkarka w ostatnim czasie zmagała się z kontuzją kolana. Włoch zdecydował się również powołać Monikę Gałkowską. – Obserwowałem Monikę podczas jej gry w Serie A. Uważam, że jej umiejętności mogą być użyteczne dla naszej drużyny. Rozmawiając z nią, zobaczyłem, że jest naprawdę zmotywowana do pracy i podjęcia próby stania się częścią naszej drużyny na nadchodzące mistrzostwa świata – powiedział, cytowany przez oficjalną stronę PZPS.

Biało-Czerwone zainaugurują w mistrzostwach świata już 23 września. Rywalkami Polek będą Chorwatki. Mecz natomiast odbędzie się w holenderskim Arnhem.

Skład reprezentacji Polski na zgrupowanie przed FIVB Mistrzostwami Świata:

Rozgrywające:

Katarzyna Wenerska

Joanna Wołosz

Środkowe:

Klaudia Alagierska

Agnieszka Kąkolewska

Anna Stencel

Kamila Witkowska

Przyjmujące:

Martyna Czyrniańska

Zuzanna Górecka

Martyna Łukasik

Olivia Różański

Weronika Szlagowska

Atakujące:

Monika Gałkowska

Magdalena Stysiak

Libero:

Maria Stenzel

Aleksandra Szczygłowska

twitterCzytaj też:

Wilfredo Leon przemówił ws. udziału w mistrzostwach świata. Zdradził, z czym ma problem