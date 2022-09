Polsat nie pokazał meczu reprezentacji. KRRiT ukarała telewizję

Ponad rok temu odbyły się mistrzostwa Europy kobiet w siatkówkę. Udział w imprezie brała również reprezentacja Polski, trenowana jeszcze przez Jacka Nawrockiego. W pierwszym meczu tamtego turnieju Biało-Czerwone rywalizowały z Niemkami. Polki zwyciężyły wówczas z zawodniczkami zza naszej zachodniej granicy 3:1. Nie wszyscy jednak mogli oglądać to spotkanie. Polsat, czyli główny nadawca tamtych ME, postanowił nie transmitować tego wydarzenia na otwartej antenie.

KRRiT ukarała Polsat. Stacja otrzymała grzywnę

Stacja zdecydowała się pokazać tamten mecz na Polsacie Sport, który należy do grupy zamkniętych kanałów. Zgodnie z ustawą wszelka rywalizacja reprezentacji Polski na najważniejszych imprezach sportowych po prostu musi być dostępna dla wszystkich, na otwartej antenie. Zatem naruszono obowiązujące przepisy.

Wywołało to ogromne oburzenie wśród fanów. Część z nich zdecydowała się złożyć skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Łącznie do KRRiT wpłynęło 11 skarg dotyczących spotkania Polska — Niemcy. W październiku poprzedniego roku rozpoczęło się śledztwo w tej sprawie. Po wielu miesiącach żmudnej pracy podjęto decyzję w tej sprawie, o czym poinformował portal Wirtualnemedia.pl.

Stwierdzono naruszenie ustawa i w związku z tym nałożono na Polsat karę. Jak podają Wirtualnemedia.pl grzywna wynosi 30 tysięcy złotych. Zdaniem redakcji, telewizja nie ma zamiaru odwoływać się od tej decyzji. Przedstawiciele stacji rozumieją popełniony błąd. Tym bardziej, że kolejne mecze Polek w trakcie tamtego turnieju były już transmitowane na ogólnodostępnym kanale Super Polsat.

