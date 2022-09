Trener z kadry USA uwielbia polskiego siatkarza. Wyjaśnił, dlaczego chciałby zabrać go Biało-Czerwonym

Mimo że w naszym kraju na Aleksandra Śliwkę spadła ostatnio spora krytyka, na świecie są tacy siatkarscy eksperci, którzy wręcz uwielbiają przyjmującego ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W tym gronie jest między innymi Javier Weber, który przed meczem Polski z USA w ćwierćfinale mundialu wyznał, że chętnie ukradłby tego zawodnika Nikoli Grbiciowi.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Aleksander Śliwka mierzy się z krytyką

Z takim postawieniem sprawy pewnie nie zgodziłoby się wielki kibiców Biało-Czerwonych. W ostatnich tygodniach na żadnego innego polskiego siatkarza nie spadła taka krytyka, jak właśnie na przyjmującego. Faktycznie nie we wszystkich spotkaniach mistrzostw świata grał on na miarę swoich możliwości, ale niektórzy kibice byli dla niego bezwzględni, domagając się, by Nikola Grbić trwale posadził go na ławce.

Serb jednak bardzo ufa graczowi ZAKSY i ewentualnie zmienia go w trakcie meczów, wprowadzając Tomasza Fornala. Teraz okazuje się, że nie tylko selekcjoner reprezentacji Polski dostrzega w Śliwce coś, czego większość zwyczajnych fanów siatkówki nie widzi na pierwszy rzut oka.

Javier Weber przed meczem Polska – USA: Wziąłbym od was Aleksandra Śliwkę

Wielkim fanem tego Biało-Czerwonego jest również Javier Weber, asystent Johna Sperawa, trenera kadry USA. – Gdybym miał zabrać wam jednego siatkarza do swojego zespołu, wziąłbym Aleksandra Śliwkę. Może Kamil Semeniuk jest lepszy w ataku, ma świetny moment i kapitalny sezon, ale to Śliwkę uwielbiam bardziej. Jest dla mnie siatkarzem kompletnym – powiedział w rozmowie z portalem sport.pl.

Weber dodał, że jego zdaniem zawodnik ZAKSY jest lepszy, niż wielu innych Polaków. – Te momenty, kiedy piłka nie jest najlepsza, a on w tylko sobie znany sposób umie obić blok. Bardzo to lubię. Cały zespół jest zresztą na niezwykłym poziomie, a Nikola potrafi to dobrze poukładać – dodał.

