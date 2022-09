Stefano Lavarini skreślił Malwinę Smarzek. Ekspert nie ma złudzeń, co do tej decyzji

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. Turniej, który organizowany jest przez Polskę oraz Holandię, rozpocznie się już w najbliższy piątek 23 września. Co ciekawe, Biało-Czerwone nie rozegrają pierwszego meczu przed własną publicznością. Starcie z Chorwacją będzie bowiem miało miejsce w holenderskim Arnhem.

Mistrzostwa Świata 2022. Malwina Smarzek poza kadrą, ekspert nie ma wątpliwości

Na trzy dni przed inauguracyjnym spotkaniem Stefano Lavarini opublikował listę zawodniczek, które wezmą udział w siatkarskim mundialu. Skład kadry został zamieszczony na portalu internetowym Polskiego Związku Piłki Siatkowej i na pierwszy rzut oka widać, że Polki nie będą grać w najsilniejszym składzie.

Niestety, kontuzje wykluczyły z mistrzostw świata takie Martynę Łukasik oraz Martynę Czyrniańską, która bez wątpienia była liderką reprezentacji Polski. Co więcej, selekcjoner pominął w swoich powołaniach także Malwinę Smarzek. Brak 26-latki nie został do końca wyjaśniony przez Włocha. Kibice oraz część ekspertów zaczęli szukać pewnych analogii do nieobecności Wilfredo Leona.

Z takim tokiem rozumowania stanowczo nie zgodził się Łukasz Kadziewicz. Były siatkarz w swoim felietonie opublikowanym na łamach Przeglądu Sportowego Onet już na wstępie zaznaczył, że to są dwa różne przypadki. Według niego przede wszystkim różni ich motywacja. Przyjmujący kubańskiego pochodzenia robił wszystko, co tylko mógł, aby ostatecznie wystąpić na mundialu. Natomiast w przypadku Malwiny Smarzek jest inaczej.

„Smarzek to wielka postać żeńskiej siatkówki, ale dzisiaj swoją formą nie przypomina zawodniczki, która zachwycała nas przed dwoma, trzema sezonami. Podjęła trudną decyzję. Postanowiła odpocząć i chociaż jej problemy fizyczne są nam wszystkim doskonale znane, odnoszę wrażenie, że bardziej zależało jej na psychicznym odpoczynku” – napisał w swoim felietonie ekspert.

Czy Malwina Smarzek jest potrzebna reprezentacji Polski?

Zdaniem Łukasza Kadziewicza tak, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze musi być w bardzo dobrej formie. Po drugie musi zaakceptować zasady i sposób pracy Stefano Lavariniego. Były siatkarz dał do zrozumienia, iż Włoch zraził się do Malwiny Smarzek, gdy ta odmówiła przyjazdu na Ligę Narodów.

„Jestem więcej niż przekonany, że trener Lavarini zdrową Malwinę Smarzek widziałby w szeregach reprezentacji. Pytanie, czy widziałby ją jako zmienniczkę Magdaleny Stysiak, czy jako zawodniczkę pierwszoplanową? Może Lavarini znalazłby dla obu miejsce w szóstce? Stysiak mogłaby przyjmować zagrywki, choćby w ograniczonym zakresie, a Smarzek grać jako atakująca?” – dodał.

