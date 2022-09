Polskie siatkarki rozpoczynają mistrzostwa świata. Kiedy pierwszy mecz Polek?

Na przełomie sierpnia i września trwały mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn. Reprezentacja Polski grająca przed własną publicznością po raz trzeci z rzędu awansowała do wielkiego finału. Tym razem jednak Biało-Czerwoni nie wywalczyli złotego medalu. Polegli w starciu z Włochami (1:3), ale mimo to, jest to gigantyczny sukces dla polskiej siatkówki.

Teraz liczymy na podobne emocje z udziałem naszych siatkarek. Podopieczne Stefano Lavariniego wkrótce same przystąpią do rywalizacji w mundialu. W tym przypadku awans do etapu, w którym rozpocznie się walka o podium mistrzostw świata, będzie rewelacyjnym osiągnięciem. Polki są bowiem wśród ekip mających potencjał i aspiracje, ale jednocześnie także tych, które na ten moment w teorii nie mają szans na medal.

MŚ 2022 w siatkówce kobiet. Kiedy mecze reprezentacji Polski?

Tegoroczna impreza mistrzowska odbędzie się w Polsce oraz Holandii. Spotkania w naszym kraju organizować będą takie miasta jak Łódź, Gdańsk oraz Gliwice. Co ciekawe, pierwszego meczu Biało-Czerwone nie rozegrają u siebie. Starcie z Chorwatkami będzie miało miejsce w holenderskim Arnhem.

Poza Chorwacją ekipa prowadzona przez Stefano Lavariniego trafiła na Tajlandię, Koreę Południową, Dominikanę i Turcję. Awans do drugiej fazy turnieju uzyskają cztery najlepsze zespoły w danej grupie. Wiele wskazuje na to, że z tym nie powinno być problemu. Spotkania polskich siatkarek będzie można śledzić na kanałach Polsatu Sport oraz TVP. Pierwszy mecz natomiast odbędzie się już w najbliższy piątek 23 września, o godzinie 18:00.

Mistrzostwa świata 2022. Terminarz meczów reprezentacji Polski

Polska — Chorwacja (23.09, 18:00)

Polska — Tajlandia (27.09, 20:30)

Polska — Korea Południowa (28.09, 20:30)

Polska — Dominikana (29.09, 20:30)

Polska — Turcja (1.10, 20:30)

