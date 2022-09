Gigantyczny sukces polskich siatkarzy. Biało-Czerwoni zagrają w finale mistrzostw Europy

Kolejny ogromny sukces polskiej siatkówki. Przed rokiem reprezentacja Polski do lat 19 zdobyła mistrzostwo świata, teraz kadra do lat 20 awansowała do finału mistrzostw Europy. Od samego początku turnieju bowiem Biało-Czerwoni wydawali się świetnie przygotowani. W pierwszym meczu pokonali Słowację 3:1, a następnie zwyciężyli z Serbią oraz Francją nie tracąc nawet seta.

Kolejna wygrana przyszła w bólach. Po dramatycznym spotkaniu podopieczni Mateusza Grabdy ostatecznie pokonali Słowenię 3:2. Przegrali tylko raz — z Włochami. Ekipa z Półwyspu Apenińskiego nie dała im żadnych szans. Reprezentacja Polski poległa więc 0:3 i ostatecznie awansowała do półfinału turnieju z drugiego miejsca w grupie.

Finał mistrzostw Europy U-20 dla Polaków. Ogromny sukces polskiej siatkówki

W walce o finał Biało-Czerwonym przyszło zmierzyć się z Belgią, która była bezkonkurencyjna w swojej grupie, zajmując w niej pierwszą lokatę. Młodzi polscy siatkarze nie dali szans swoim rówieśnikom z Belgii. Od samego początku do końca narzucili swój styl gry i kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń. Nawet przez moment nie czuli się zagrożeni przez rywali.

Zawodnicy Mateusza Grabdy pewnie zwyciężyli 3:0 (25:20, 25:17, 25:15). Jeśli Belgowie mieli jakąkolwiek przewagę, to miało to miejsce na początku setów. Polacy jednak rozkręcali się z każdą kolejną akcją, bezlitośnie wykorzystując błędy rywali. Grali po prostu koncertowo. Triumf zapewnił im awans do wielkiego finału tegorocznych mistrzostw Europy.

W spotkaniu o złoty medal Biało-Czerwonym przyjdzie zmierzyć się z Włochami. Będzie to zatem doskonała okazja do rewanżu za porażkę w fazie grupowej. Mecz finałowy odbędzie się w niedzielę 25 września o godzinie 20:00.

