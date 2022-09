Katarzyna Wenerska uważa to za klucz do zwycięstwa w meczu Polska – Dominikana. „Trzeba uważać”

Mało kto się tego spodziewał, ale na razie reprezentacja Polski idzie jak burza w mistrzostwach świata w siatkówce kobiet. Drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego już po trzech z pięciu meczów zapewniła sobie awans do kolejnego etapu rozgrywek po kilku efektownych zwycięstwach. Na otwarcie turnieju wygraliśmy 3:1 z Chorwacją, następnie 3:0 z Tajlandią i również 3:0 z Koreą Południową. Następnym rywalem na drodze Polek będzie Dominikana. Przed tym spotkaniem Katarzyna Wenerska wskazała, co będzie kluczowe, by odnieść kolejny triumf.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Katarzyna Wenerska wskazała klucz do zwycięstwa z Dominikaną

Zawodniczka ta uważa, że na razie Biało-Czerwone doskonale radzą sobie w poszczególnych starciach pod względem taktycznym. Według niej najlepszy mecz pod tym względem rozegrały z Tajkami, choć ma nadzieję, iż w przyszłości będzie jeszcze lepiej.

Okazja nadarzy się już za chwilę, bo w spotkaniu z reprezentacją Dominikany. W rozmowie z portalem sport.tvp.pl rozgrywająca wskazała na aspekt, który powinien okazać się kluczowy dla rozstrzygnięcia losów nadchodzącej potyczki. – Zagrywka to będzie klucz, żeby odrzucić je od siatki, by grały na wysokiej piłce, ale mają takie parametry, że i na niej sobie mogą spokojnie poradzić. Trzeba na nie uważać – stwierdziła bez zawahania.

Jedyne co nieco bardziej martwi rozgrywającą naszej kadry, to początki setów, które czas nie układają się po myśli podopiecznych trenera Lavariniego.

Oprócz wspomnianego starcia z Dominikaną, w pierwszej fazie grupowej Polki zmierzą się także z Turczynkami.

Czytaj też:

Sensacja tuż przed startem PlusLigi. Atakujący Skry Bełchatów odszedł z klubu