Wzruszające nagranie z udziałem córki Andrzeja Wrony. Tak zareagowała na widok siatkarza

Projekt Warszawa nieudanie, bo od porażki z Asseco Resovią Rzeszów, rozpoczął nowy sezon PlusLigi. Andrzej Wrona po meczu otwarcie przyznał, że jego drużyna zaliczyła „falstart”. „Na Podpromie (hala, na której Resovia rozgrywa spotkania – przyp.red) nie dojechaliśmy” – dodał.

Córka Andrzeja Wrony oglądała mecz

Kapitan stołecznego klubu może i tak liczyć na wsparcie córki, która śledziła mecz Projektu w telewizji. „Nic słodszego dziś już w internetach nie zobaczycie” – napisała na Instagramie Zofia Zborowska, dodając nagranie z udziałem córki.

Na nagraniu widać, jak Nadzieja pilnie śledzi wydarzenia na parkiecie, wskazując w pewnym momencie na ekran. Dziewczynka najwyraźniej rozpoznała ojca, ponieważ w pewnym momencie zawołała „Tata”. „Największa (i najmniejsza) fanka swojego Taty. Pierwszy raz świadomie zobaczyła tatę w TV i oszalała” – dodała aktorka.

Materiał z udziałem córki siatkarza i aktorki doczekał się ponad 25 tys. polubień. „Jak Tata Wrona to zobaczy, to chyba pęknie z dumy” – napisał jeden z użytkowników. „Słodziak!! A Andrzejowi chyba pęknie serce, jak to zobaczy” – skomentował ktoś inny. „Najsłodsza kibicka swojego tatusia” – czytamy w kolejnym komentarzu.

PlusLiga. Projekt Warszawa czeka ciężki miesiąc

Projekt Warszawa już we wtorek 4 październiku otrzyma szansę rewanżu za porażkę w Rzeszowie. Podopieczni Roberto Santilliego zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Katowice, po czym czeka ich kilka dni przerwy. W październiku stołeczny klub rozegra jeszcze spotkania z Barkom-Każany, Ślepskiem Suwałki, Cuprum Lubin i Skrą Bełchatów.

