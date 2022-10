Klub PlusLigi podjął pomysł Czechów dotyczący przyłączenia Kaliningradu. Ten wpis stał się hitem

Internauci Czech w żartobliwy sposób skomentowali rosyjskie pseudoreferenda na terenie Ukrainy, żądając przyłączenia do swojego kraju Kaliningradu. To właśnie do krążącego w mediach społecznościowych pomysłu nawiązała Aluron CMC Warta Zawiercie, dodając oryginalny wpis na Twitterze.

Po tym, jak Rosja przeprowadziła pseudoreferenda na terytorium Ukrainy, a następnie ogłosiła aneksję czterech ukraińskich obwodów, Czesi zaczęli żartować z działań Władimira Putina. Nasi południowi sąsiedzi uruchomili internetową petycję, w której domagają się przyłączenia Kaliningradu. Tak jak pokazała nam Rosja na Krymie, a teraz pokazuje na wschodzie Ukrainy – to zupełnie w porządku, by wejść na terytorium obcego państwa, ogłosić tam referendum, a następnie je zaanektować – czytamy w uzasadnieniu. Czesi żartują, Warta Zawiercie odpowiada Petycja, której autorzy żartobliwie domagają się „wysłania czeskich żołnierzy do Kaliningradu, ogłoszenia tam referendum, które zakończy się wynikiem 98 proc. za przystąpieniem do Czech, a następnie aneksji Kaliningradu i zmiany jego nazwy na Královec” , stała się hitem internetu. Pomysł dotyczący aneksji regionu graniczącego z Polską spodobał się jednemu z klubów PlusLigi. Aluron CMC Warta Zawiercie dodała wpis, w którym ironizuje, że na najbliższym spotkaniu prezesów PlusLigi złoży wniosek formalny o rozszerzenie rozgrywek do czeskiego klubu VK Krtek Kralovec. Do postu administratorzy klubowego profilu dołączyli grafikę, która klarownie wskazuje na satyryczny charakter ogłoszenia. Klub VK Krtek Kralovec, który w rzeczywistości nie istnieje, ma bowiem w swoim herbie popularnego „Krecika”, uderzającego piłkę do siatkówki. twitter Jak się okazało, nie wszyscy internauci komentujący wpis Warty zrozumieli kontekst oświadczenia opublikowanego przez klub. Nie brakuje osób krytykujących „pomysł” władz ekipy z Zawiercia, chociaż część kibiców dostrzegła ironię kryjącą się za wpisem. „Mistrzowie” – napisał jeden z nich. „O wy zgrywusy” – żartował ktoś inny. Czytaj też:

Bardzo trudny quiz z siatkówki. 70 proc. będzie dużym sukcesem nawet dla kibica reprezentacji