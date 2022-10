ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel zagrają o Superpuchar Polski. Gdzie oglądać transmisję na żywo i online?

W ubiegłym roku ZAKSA Kędzierzyn-Koźle musiała uznać wyższość zespołu spod czeskiej granicy w starciu o Superpuchar Polski. Jastrzębski Węgiel pokonał późniejszych mistrzów Polski 3:0, po czym dotarli do półfinału Ligi Mistrzów, a także finałów Pucharu Polski oraz play-off PlusLigi. We wszystkich przytoczonch rozgrywkach lepsza okazała się ZAKSA. Mimo fantastycznie rozpoczętego sezonu przez ekipę Adama Gorola, zawodnicy z Kędzierzyna-Koźle zapowiadają emocje do samego końca i nie zamierzają składać broni.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel. Zawodnicy zapowiadają walkę

Obecna sytuacja w PlusLidze stawia Jastrzębski Węgiel w roli zdecydowanego faworyta spotkania o Superpuchar Polski. Na pięć rozegranych spotkań siatkarze spod czeskiej granicy jako jedyni w lidze zdobyli komplet punktów. Ich dzisiejsi rywale, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle plasują się na szóstej lokacie. Przyjmujący Jastrzębskiego Węgla, Tomasz Fornal spodziewa się zaciętego pojedynku.

– ZAKSA na pewno wyjdzie na to spotkanie naładowana, będzie chciała wygrać i pokazać swoje umiejętności na wysokim poziomie, dlatego spodziewamy się zaciętego pojedynku. Mam nadzieję, że to my będziemy górą w tym pojedynku – powiedział reprezentant Polski dla PLS TV.

Przyjmujący ZAKSY, Aleksander Śliwka wciąż z tyłu głowy ma porażkę z poprzedniego sezonu, jednak zapowiedział, że on i jego koledzy zrobią wszystko, by wziąć odwet na przeciwnikach.

– W tamtym roku nie udało nam się zdobyć Superpucharu Polski, bo w tej samej hali w Lublinie lepszy był Jastrzębski Węgiel, więc chcemy się zrewanżować. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w ostatnich spotkaniach nasza forma nie była najwyższa, ale mocno pracujemy nad tym, żeby było coraz lepiej – mówił dla tego samego portalu Aleksander Śliwka.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel. O której godzinie transmisja na żywo i online?

Transmisja meczu pomiędzy ZAKSĄ Kędzierzyn Koźle a Jastrzębskim Węglem o Superpuchar Polski rozpocznie się w środę, 26 października. Spotkanie będzie można obejrzeć w Polsacie Sport i na Polsat Box Go o godz. 18.00. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godz. 17.30.

