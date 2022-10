Klub z PlusLigi poznał ostatniego rywala w Lidze Mistrzów. To mistrz swojego kraju

W siatkarskiej Lidze Mistrzów wystąpią trzy zespoły z PlusLigi. Są to ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie. W piątek 16 września odbyło się losowanie fazy grupowej, podczas którego dwie pierwsze ekipy były wylosowane z pierwszego koszyka, a ostatni z drugiego.

Faza Grupowa siatkarskiej Ligi Mistrzów

Jastrzębski Węgiel znalazł się w grupie A z takimi drużynami jak: VfB Friedrischafen (Niemcy), Montpellier Volley UC (Francja) oraz Vojvodina Novi Sad (Serbia).

Z kolei ZAKSA Kędzierzyn-Koźle swój marsz po kolejny triumf w Lidze Mistrzów rozpocznie w grupie D, gdzie zmierzy się z Itas Trentino (Włochy), VC Menen (Belgia) oraz CEZ Karlovarsko (Czechy).

Warta Zawiercie poznała ostatniego rywala w LM

Warta Zawiercie podczas losowania nie poznała wszystkich swoich rywali. Siatkarze Aluronu CMC trafili do grupy B z Berlin Recycling Volleys (Niemcy), Halkbank Ankara (Turcja) oraz z jednym ze zwycięzców eliminacji.

Tak się składa, że w czwartek 27 października rozegrano ostatni mecz eliminacyjny, który wyłonił ostatecznych uczestników siatkarskiej Ligi Mistrzów. Są to Benfica Lizbona oraz Hebar Pazardżik Obie drużyny wygrały swoje wszystkie mecze po 3:1.

Pierwsze mecze:

Hebar Pazardżik – Mladost Zagrzeb 3:1 (25:27, 25:21, 25:14, 25:15);

Ford Levoranta Sastamala – Benfica Lizbona 1:3 (21:25, 25:21, 22:25, 17:25).

Rewanże:

Mladost Zagrzeb – Hebar Pazardżik 1:3 (28:26, 20:25, 17:25, 10:25);

Benfica Lizbona – Ford Levoranta Sastamala 3:1 (25:16, 20:25, 25:23, 25:18).

Jak czytamy w informacji zawartej na stronie plusliga.pl, to bułgarski Hebar Pazardżik będzie grupowym rywalem Aluronu CMC Warty Zawiercie. Z kolei Benfica Lizbona trafi do grupy C z Cucine Lube Civitanova (Włochy), Knack Roselare (Belgia) i Tours VB (Francja).

