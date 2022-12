Klub PlusLigi ściągnął nowego zawodnika. To pokłosie ostatnich decyzji

Siatkarze Cerradu Enea Czarnych Radom bardzo kiepsko rozpoczęli bieżący sezon PlusLigi. Mazowiecki klub przegrał aż dwanaście z czternastu spotkań, co plasuje ich na przedostatnim 15. miejscu w tabeli z ośmioma oczkami na koncie. Gorszy jest tylko zespół BBTS Bielsko-Biała, który ma na koncie dwa oczka. Radomianie tracą do trzeciego od końca Cuprumu Lubin pięć punktów.

W związku na kiepskie wyniki trener Jacek Nawrocki został zwolniony z funkcji trenera, a jego miejsce zajął Paweł Woicki, który był dotychczas rozgrywającym Cerradu.

Transfer rozgrywającego do Cerradu Enea Czarnych Radom

Jak poinformował Cerrad Enea Czarni Radom, klub zakontraktował nowego zawodnika. Jest nim rozgrywający Matt West, który do PlusLigi przeniósł się z Niemiec, a dokładniej z zespołu Helios Grizzlys Giesen. Amerykanin będzie występował w Radomiu z numerem 15.

Witamy w klubie Matt i życzymy powodzenia i jak najlepszych wyników! – czytamy w komunikacie.

twitter

CV Matta Westa

Matt West urodził się w 1993 roku w USA. Jednak zaraz po ukończeniu Pepperdine University nie został w rodzimej lidze, tylko przeniósł się do Niemiec do drużyny SWD Powervolleys. Następnie bronił barw holenderskiego Abiant Lycurgus, czeskiego Kladno, fińskiego Hurrikaani, francuskiego Dragons Cannes i tureckiego Tokat Belediye Plevnespor. Stamtąd trafił znów do niemiec do BR Volleys i Helios Grizzlys Giesen.

Podczas swojej kariery Amerykanin sięgnął po Superpuchar Holandii i mistrzostwo tego kraju, srebro ligi czeskiej, brąz ligi fińskiej oraz Superpuchar i mistrzostwo Niemiec. Jeśli chodzi o osiągnięcia reprezentacyjne, to Matt West zdobył srebrny medal Mistrzostw Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów Kadetów, brązowy medal o Puchar Panamerykański Kadetów oraz dwukrotnie złoty medal Mistrzostw Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów Juniorów.

Czytaj też:

Gwiazda klubu PlusLigi kontuzjowana. Wiadomo, co mu dolegaCzytaj też:

Mariusz Wlazły szczerze o kryzysowych chwilach. „Zaczęły przychodzić czarne myśli”