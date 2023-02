Reprezentant Polski na celowniku innego klubu z PlusLigi. To byłby zaskakujący transfer

Bartosz Bednorz jest bez wątpienia jednym z najbardziej rozchwytywanych polskich siatkarzy w ostatnim czasie. Co prawda nadal obowiązuje go kontrakt w Chinach, lecz tamtejsza liga trwa wyjątkowo krótko i przez to może on spędzać kilka miesięcy w roku występujących w innych zespołach. Właśnie dzięki temu niedawno dołączył on do ZAKSY Kędzierzyn-Koźłe. Jak się jednak okazuje, niebawem znów może zmienić pracodawcę.

Bartosz Bednorz na celowniku Jastrzębskiego Węgla

Gdyby reprezentant Polski rzeczywiście zdecydował się na taki ruch, zostałby częścią domina, które w ostatnim czasie mamy okazję obserwować w PlusLidze. Wszystko zaczyna się od… PGE Skry Bełchatów, która właśnie przeprowadza kadrową rewolucję. W jej ramach do tej ekipy miałby dołączyć Trevor Clevenot z Jastrzębskiego Węgla. I to właśnie tego francuskiego zawodnika mógłby zastąpić nasz rodak w drużynie obecnego wicelidera PlusLigi.

Tak przynajmniej twierdzi Gian Luca Pasini, czyli jeden z najbardziej popularnych włoskich dziennikarzy, który zajmuje się kwestiami transferów w świecie siatkówki.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zadowolona z Bartosza Bednorza

Gdyby ten ruch doszedł do skutku, byłby jednak nieco dziwny i co najmniej zaskakujący. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że Bednorz został ściągnięty do ZAKSY w miejsce Denisa Kariagina, który nie poradził sobie na tak wysokim poziomie. Kędzierzynianie mają wobec niego duże oczekiwania, to znaczy liczą, iż przyjmujący wydatnie pomoże zespołowi w osiągnięciu sukcesów w sezonie 2022/23. Ten na razie nie układa się idealnie. Obecnie ZAKSA jest dopiero czwarta w PlusLidze, a do pierwszej Asseco Resovii traci 10 punktów.

Bardzo ciepło na temat Bednorza wypowiadał się też prezes klubu, chwaląc siatkarza zarówno pod względem sportowym, jak i jako człowieka. – Jestem szczęśliwy, że jest z nami, szybko się zaaklimatyzował i dobrze się tu czuje – mówił Piotr Szpaczek na łamach „Super Expressu”.

Biorąc pod uwagę wszystko powyższe, kolejny transfer reprezentanta Polski i to wewnątrz PlusLigi byłby bardzo zaskakujący.

