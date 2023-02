Hitowy transfer z PlusLigi coraz bliżej. Asseco Resovia może stracić gwiazdę

Wkrótce może dojść do hitowego transferu. Według doniesień włoskich mediów Itas Trentino rozważa zakontraktowanie gwiazdora Asseco Resovii Rzeszów. To nie pierwszy raz, kiedy by tam zagrał.

Bieżący sezon PlusLigi robi się coraz ciekawszy. Liderem tabeli wciąż jest Asseco Resovia Rzeszów, która dotychczas zgromadziła 59 punktów. Trzy oczka za nimi plasuje się Aluron CMC Warta Zawiercie, a podium zamyka Jastrzębski Węgiel z 55 punktami. Sześć punktów do podium tracą ekipy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle oraz Projektu Warszawa. Niedawno rozegrany finał Pucharu Polski udowodnił, że poziom PlusLigi może być wyrównany do ostatniej kolejki. Przypomnijmy, że zmierzyły się w nim drużyny Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyna-Koźle oraz Jastrzębskiego Węgla. Górą byli ci pierwsi, dzięki czemu zdobyli to trofeum po raz czwarty z rzędu, choć z początku zdecydowanie lepiej prezentowali się podopieczni Marcelo Mendeza. Zawodnicy jednej i drugiej drużyny zapowiedziały walkę o triumf do samego końca ligowych rozgrywek. Hitowy transfer gwiazdora Asseco Resovii Rzeszów na ostatniej prostej Jakiś czas temu zespół Itasu Trentino opuścił Srecko Lisinac. Skauci zespołu zaczęli rozglądać się za pozyskaniem nowego środkowego i ich wzrok skupił się przede wszystkim na PlusLidze. Doszli wówczas do wniosku, że najlepszym wyborem dla nich będzie transfer byłego zawodnika włoskiego klubu, a obecnie gwiazdora lidera PlusLigi, Jana Kozamernika. Słoweniec reprezentował barwy Itasu Diatec Trentino w latach 2017-18. Wcześniej grał w ACH Volleyu Lublana (2014-17), a późnije w Power Volley Milano (2018-21), natomiast od 2021 roku jest siatkarzem Asseco Resovii Rzeszów. Jak podają media z półwyspu apenińskiego, 27-latek miałby trafić do Włoch wraz z końcem bieżącego sezonu. Przypomnijmy, że poza Janem Kozamernikiem z Itasem Trentino łączony jest również gwiazdor Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, Norbert Huber. Nie jest wykluczone jednak, że środkowy reprezentacji Polski nie opuści kraju i w sezonie 2023/24 będzie reprezentować barwy Jastrzębskiego Węgla. Czytaj też:

