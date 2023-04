PlusLiga wchodzi w decydującą fazę. Terminarz fazy play-off

W grze o zwycięstwo w PlusLidze pozostały już tylko zespoły, które po 30. kolejkach zajęły miejsca od 1 do 8. To właśnie te drużyny awansowały do play-offów po fazie zasadniczej. W tym sezonie najlepsza po 30 kolejkach była Asseco Resovia przed Aluronem CMC Wartą Zawiercie, Jastrzębskim Węglem i Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Te najlepsze cztery drużyny rozpoczną zmagania w ćwierćfinałach od gry na własnym boisku.

PlusLiga: Pary meczów ćwierćfinałowych

Zgodnie z tradycją w play-offach zmierzą się drużyny z miejsc 1–8, 2–7, 3–6 oraz 4–5, a batalia o awans do półfinału będzie się toczyła do trzech wygranych meczów. Największą niespodzianką jest brak najbardziej utytułowanego zespołu, czyli PGE Skry Bełchatów, ale bieżący sezon był bardzo trudny dla zawodników tej drużyny.

Ostatecznie tak prezentują się ćwierćfinałowe pary:

Asseco Resovia (1) – PSG Stal Nysa (8)

Aluron CMC Warta Zawiercie (2) – Indykpol AZS Olsztyn (7)

Jastrzębski Węgiel (3) – Trefl Gdańsk (6)

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (4) – Projekt Warszawa (5).

Mecze fazy play-off PlusLigi transmitowane będą na sportowych kanałach Polsatu. Dziennikarze serwisu polsatsport.pl podali oficjalny terminarz ćwierćfinałów PlusLigi wraz z potwierdzonymi godzinami tych spotkań w dniach 6 – 14 kwietnia. Dokładne terminy następnych meczów zostaną podane później:

Terminarz fazy play-off:

czwartek, 6 kwietnia

1. mecz: Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn (17:30)

piątek, 7 kwietnia

1. mecz: Asseco Resovia – PSG Stal Nysa (17:30)

2. mecz: Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn (20:30)

sobota, 8 kwietnia

1. mecz: Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk (14:45)

2. mecz: Asseco Resovia – PSG Stal Nysa (17:30)

niedziela, 9 kwietnia

1. mecz: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa (14:45)

2. mecz: Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk (17:30)

poniedziałek, 10 kwietnia

2. mecz: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa (14:45)

środa, 12 kwietnia

3. mecz: Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel (20:30)

czwartek, 13 kwietnia

ew. 4. mecz: Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel (17:30)

piątek, 14 kwietnia

3. mecz: PSG Stal Nysa – Asseco Resovia (17:30)

3. mecz: Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (20:30)

sobota, 15 kwietnia

3. mecz: Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie

ew. 4. mecz: PSG Stal Nysa – Asseco Resovia Rzeszów

niedziela, 16 kwietnia

ew. 4. mecz: Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie

ew. 4. mecz: Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

środa, 19 kwietnia

ew 5. mecz: Asseco Resovia Rzeszów – PSG Stal Nysa

ew. 5. mecz: Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn

ew. 5. mecz: Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk

ew. 5. mecz: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa

Półfinały, również toczone do trzech wygranych meczów, potrwają od 22 do 30 kwietnia, a starcia o medale toczyć się będą w dniach od 3 do 17 maja.

