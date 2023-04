Gwiazda PlusLigi wyląduje w lidze rosyjskiej? To może być prawdziwy szok

Serbski przyjmujący to jedna z największych gwiazd w PlusLidze. Uros Kovacević na swoim koncie ma m.in. dwa złota ME (2011, 2019) czy wygraną w Lidze Światowej (2016). W 2021 roku Serb zdecydował się na przenosiny do PlusLigi, wybierając klub z Zawiercia. Okazuje się jednak, że po sezonie 2022/23 może wyjechać do… ligi rosyjskiej.

Uros Kovacević zagra w lidze rosyjskiej?

Pierwsze informacje dotyczące zaskakującej decyzji serbskiego siatkarza pojawiły się w czwartek, przed rozpoczęciem fazy play-off przez klub z Zawiercia. Aluron CMC Warta wygrał w trzech setach z Indykpolem AZS Olsztyn, bardzo pewnie otwierając najważniejszą część sezonu.

Początkowo na Twitterze przekazano, że Kovacević mimo obowiązującego kontraktu, opuści Zawiercie. Informację podał niejaki użytkownik Artem, który pomimo anonimowości, bardzo często ma świetne rozeznanie w świecie siatkarskich transferów.

twitter

Sugestia dotycząca Kovacevicia wskazywała na ligę rosyjską. Kierunek szokujący, biorąc pod uwagę trwającą wojnę w Ukrainie. Informacje potwierdził również portal Podkarpacielive.pl. Jeszcze bardziej konkretne wieści pojawiły się niedługo później, wskazując już konkretnie nowe miejsce, gdzie zagra Kovacević. Serb miałby wybrać zespół Uralu Ufa.

Aluron CMC Warta może stracić swojego lidera

Kovacević w ostatnich sezonach rozkochał w sobie zawierciańską publiczność. Serb jest dodatkowo jednym z czołowych graczy PlusLigi, która w ostatnich kilkunastu godzinach zyskała dwóch finalistów Ligi Mistrzów. Jego ew. odejście z Zawiercia byłoby z pewnością sporą stratą zarówno dla samego klubu, jak i całych rozgrywek.

Z drugiej strony, wybór kierunku rosyjskiego, niezależnie od serbskich deklaracji względem Rosji, mocno nadszarpnąłby wizerunkiem Kovacevicia. Jak jednak wiadomo, rosyjskie kluby nadal mogą sobie pozwolić na wydawanie dużych pieniędzy, nieosiągalnych na polskim rynku. Wykupienie kontraktu czy też wypłata odszkodowania za zerwanie umowy Serba, nie byłaby większym problemem.

Klub z Zawiercia nie odniósł się do sprawy. Zawiercian czeka w piątek drugi mecz play-off z olsztyńskim Indykpolem AZS. Początek starcia o godzinie 20:30, transmisja w Polsacie Sport.

Czytaj też:

ZAKSA napisała wspaniałą historię! Perugia na kolanachCzytaj też:

Kiedy finał siatkarskiej Ligi Mistrzów? ZAKSA i Jastrzębski zmierzą się w historycznym starciu