Poznaliśmy drużynę rundy zasadniczej PlusLigi. Kilka wyborów zagotowało kibiców

Runda zasadnicza PlusLigi zakończyła się triumfem Asseco Resovii Rzeszów. Klub z gigantycznym budżetem chce w tym sezonie bić się nawet o mistrzostwo Polski, a swoje aspiracje potwierdził na boisku.

Fabian Drzyzga MVP rundy zasadniczej PlusLigi

Rzeszowianie w 30 meczach wygrali 24 razy, z czego aż 14 w stosunku 3:0. Tyle samo zwycięstw dopisali do swojego konta wiceliderzy, czyli Aluron CMC Warta Zawiercie. Drużyna trenera Michała Winiarskiego aż sześć wygranych wyszarpywała jednak po tie-breakach, co ostatecznie uplasowało zespół cztery „oczka” za Asseco Resovią.

Najlepszym graczem oficjalny serwis ligi wybrał rozgrywającego lidera z Rzeszowa. Postać, która od lat wzbudza sporo emocji. Drzyzga to jeden z tych, którzy nie znaleźli się wśród powołanych do reprezentacji Polski trenera Nikoli Grbicia. Dwukrotny mistrz świata (2014 i 2018) najwyraźniej chce coś udowodnić, zaliczając solidny sezon ligowy.

Wielki nieobecny w drużynie rundy zasadniczej PlusLigi

Czy zasługujący jednak do miana MVP? Wydaje się, że gdyby spoglądać tylko na aspekty sportowe, podchodząc indywidualnie do wyróżnienia, to nagroda mogłaby np. wpaść w ręce… libero Trefla Gdańsk. Luke Perry okazał się bowiem specjalistą w swoim fachu, zachwycając z kolejki na kolejkę. Dużo dobrego dla Jastrzębia zrobił również Tomasz Fornal, niekwestionowany lider wicemistrzów Polski.

A skoro jesteśmy przy przyjmujących, wydaje się, że wśród wyróżnionych zabrakło również Artura Szalpuka. Przyjmujący Projektu Warszawa stał się jednym z liderów zespołu trenera Piotra Grabana. „Szalupa” wysłał mocny sygnał w stronę swojej gotowości do ponownego zagoszczenia w gronie kadrowiczów.

ZAKSA poza wyjściowym składem

Zaskakujący jest również brak któregokolwiek z graczy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w pierwszej siódemce. Łukasz Kaczmarek czy Erik Shoji mogliby myśleć o obecności wśród wymienionych, ale widocznie istotniejsze były, przyjmijmy, statystyki.

Drużyna rundy zasadniczej PlusLigi (za PlusLiga.pl)

Rozgrywający: Fabian Drzyzga (Asseco Resovia Rzeszów)



Fabian Drzyzga (Asseco Resovia Rzeszów) Atakujący: Stephen Boyer (Jastrzębski Węgiel)



Stephen Boyer (Jastrzębski Węgiel) Środkowi: Taylor Averill (Indykpol AZS Olsztyn) i Piotr Nowakowski (Projekt Warszawa)



Taylor Averill (Indykpol AZS Olsztyn) i Piotr Nowakowski (Projekt Warszawa) Przyjmujący: Torey DeFalco (Asseco Resovia) i Uros Kovacević (Aluron CMC Warta Zawiercie)



Torey DeFalco (Asseco Resovia) i Uros Kovacević (Aluron CMC Warta Zawiercie) Libero: Luke Perry (Trefl Gdańsk)



Luke Perry (Trefl Gdańsk) MVP: Fabian Drzyzga (Asseco Resovia)



Rezerwowi: Miguel Tavares Rodrigues (Aluron CMC), Aleksander Śliwka (Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Jakub Kochanowski (Asseco Resovia), Bartłomiej Bołądź (Trefl Gdańsk), Tomasz Fornal (Jastrzębski Węgiel), Dmytro Paszycki (ZAKSA), Kuba Hawryluk (Indykpol AZS).

Faza play-off w PlusLidze rusza już w najbliższy czwartek (tj. 6 kwietnia). Jako pierwsi rywalizować będą siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie z Indykpolem AZS Olsztyn. Gospodarzem pojedynku będzie wicelider, początek spotkania o g. 17:30.

Mecz pokaże na żywo Polsat Sport.

