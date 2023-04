Jastrzębski Węgiel – Halkbank Ankara w LM. Gdzie, kiedy oglądać? Transmisja TV, online

Polskie kluby bardzo dobrze reprezentują Polskę w Lidze Mistrzów siatkarzy. Zarówno Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, jak i Jastrzębski Węgiel mają duże szanse na awans do finału, a tym samym stworzenie niespotykanej sytuacji na polski finał. Aby do tego doszło, obie ekipy muszą dopełnić formalności w rewanżowych spotkaniach.

Jastrzębski Węgiel chce awansować do finału Ligi Mistrzów

Oba zespoły wygrały pierwsze mecze stosunkiem 3:1. Jastrzębski grał najpierw w Ankarze, więc do drugiego starcia podchodzą nie dość, że ze sporą przewagą sportową, to także z tą kibicowską. Hala w Jastrzębiu-Zdroju wyprzedała się w zaledwie kilkanaście minut po uruchomieniu sprzedaży biletów. Kibice chcą na własne oczy zobaczyć premierowy awans do finału Champions League. Przepustkę zapewni im już wygranie dwóch setów.

Jastrzębski podchodzi do rywalizacji tuż po zakończeniu fazy zasadniczej PlusLigi. Na sam koniec pierwszej rundy zespół Marcelo Mendeza mierzył się z dobrze znaną im ZAKSĄ. W Kędzierzynie-Koźlu górą byli gospodarze, którzy wygrali starcie 3:1. Aktualni wicemistrzowie Polski zmierzą się w ćwierćfinale ligowych rozgrywek z Treflem Gdańsk. W środę Fornal, Boyer, Toniutti i spółka będą musieli utrzymać podobną koncentrację co tydzień temu.

Halkbank w poprzednim etapie LM pokazał, że potrafi sprawiać kłopoty. Cucine Lube Civitanova również było faworytem do awansu, a nieoczekiwanie poległo z Turkami. Zespół prowadzony przez Tanera Atika wygrał w ostatniej kolejce ligi tureckiej z trzecim w tabeli Fenerbahce Stambuł 3:2. Kluczowymi siatkarzami Halkbanku są przede wszystkim obcokrajowcy – Nimir Abdel-Aziz, Thomas Jaeschke i Micah Ma’a. Cała trójka ma doświadczenie z występów na polskich parkietach.

Jastrzębski Węgiel – Halkbank Ankara w LM. Gdzie i kiedy obejrzeć transmisję TV, online?

Mecz pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Halkbankiem Ankara rozpocznie się w środę, 5 marca, o godzinie 20:30 w Hali Widowiskowo-Sportowa w Jastrzębiu-Zdroju. Spotkanie transmitować będzie w TV Polsat Sport. Ponadto dostępna będzie transmisja online w serwisie Polsat Box Go.

