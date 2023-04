Na placu boju pozostało już tylko osiem drużyn. Przypominamy terminarz fazy play-off PlusLigi

Zgodnie z tradycją w play-offach zmierzą się drużyny z miejsc 1–8, 2–7, 3–6 oraz 4–5, a batalia o awans do półfinału będzie się toczyła do trzech wygranych meczów. Największą niespodzianką jest brak najbardziej utytułowanego zespołu, czyli PGE Skry Bełchatów, ale bieżący sezon był bardzo trudny dla zawodników tej drużyny.

Ostatecznie tak prezentują się ćwierćfinałowe pary:

Asseco Resovia (1) – PSG Stal Nysa (8)

Aluron CMC Warta Zawiercie (2) – Indykpol AZS Olsztyn (7)

Jastrzębski Węgiel (3) – Trefl Gdańsk (6)

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (4) – Projekt Warszawa (5).

Dotychczasowe wyniki ćwierćfinałów PlusLigi 2022/23

Asseco Resovia – Stal Nysa 3:0, 3:0

Aluron CMS Warta Zawiercie – AZS Olsztyn 3:0, 3:0

Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk – 3:0, 3:0

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa 3:2

Terminarz fazy play-off:

poniedziałek, 10 kwietnia

2. mecz: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa (14:45)

środa, 12 kwietnia

3. mecz: Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel (20:30)

czwartek, 13 kwietnia

ew. 4. mecz: Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel (17:30)

piątek, 14 kwietnia

3. mecz: PSG Stal Nysa – Asseco Resovia (17:30)

3. mecz: Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (20:30)

sobota, 15 kwietnia

3. mecz: Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie

ew. 4. mecz: PSG Stal Nysa – Asseco Resovia Rzeszów

niedziela, 16 kwietnia

ew. 4. mecz: Indykpol AZS Olsztyn – Aluron CMC Warta Zawiercie

ew. 4. mecz: Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

środa, 19 kwietnia

ew 5. mecz: Asseco Resovia Rzeszów – PSG Stal Nysa

ew. 5. mecz: Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn

ew. 5. mecz: Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk

ew. 5. mecz: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa

Półfinały, również toczone do trzech wygranych meczów, potrwają od 22 do 30 kwietnia, a starcia o medale toczyć się będą w dniach od 3 do 17 maja.

