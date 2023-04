Redukcja budżetu i kolejne odejścia ze Skry Bełchatów. Pesymistyczne informacje

PGE Skra Bełchatów nie ma powodów do zadowolenia. Klub zaliczył katastrofalny sezon okupiony problemami finansowymi. Zawodnicy nie otrzymywali wynagrodzenia, przez co realna była wizja strajku. Doszło także do zmiany prezesa. Długoletni sternik, Konrad Piechocki, po blisko kilkunastu latach pożegnał się ze stanowiskiem. Nowy trener, Andrea Gardini, oraz wypłacenie części pieniędzy nie załagodziło w pełni sytuacji.

PGE Skra Bełchatów z małym budżetem w kolejnym sezonie PlusLigi

Skra gra obecnie o 11. miejsce, które w kontekście przyszłego sezonu o niczym nie świadczy. Znacznie więcej mówi się o składzie klubu na kolejne rozgrywki. Jeszcze niedawno przewijały się nazwiska Karola Butryna, Trevora Clevenota, Yacine’a Louatiego czy Łukasza Wiśniewskiego. Mówiło się, że pomimo kłopotów wewnętrznych w nowym sezonie zobaczymy klub walczący jak dawniej o podium PlusLigi. Z biegiem tygodni zaczęły napływać kolejne informacje.

Jak podaje „Łódzki Sport” Skra w przyszłym sezonie będzie dysponować jednym z najmniejszych, jeśli nie najmniejszym budżetem w PlusLidze. Trzy miliony złotych to środki, jakimi dysponował w obecnym sezonie BBTS Bielsko-Biała, najgorszy zespół rozgrywek. Wspomniani wcześniej zawodnicy szukają sobie nowych klubów. O Clevenocie spekuluje się w kontekście transferu do Aluronu CMC Warty Zawiercie.

Dotychczas istniało przeświadczenie, że w klubie zostanie wieloletni rozgrywający zespołu, Grzegorz Łomacz oraz przyjmujący Lukas Vasina. Teraz „Łódzki Sport” pisze, że Polak szuka nowego klubu, a Czech chce rozwiązać obowiązujący kontrakt. Nowa Skra miałaby się opierać na młodych zawodnikach pokroju Przemysława Kupki, który obecnie występuje w Tauron 1. Lidze i nie miał jeszcze styczności z siatkarską ekstraklasą.

PGE Skra Bełchatów kończy sezon PlusLigi 2022/2023

PGE Skrę Bełchatów czeka jeszcze rewanżowy mecz serii o 11. miejsce. W pierwszym meczu GKS Katowice wygrał 3:1. Rewanż odbędzie się w Bełchatowie we wtorek, 18 kwietnia.

