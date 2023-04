Syn Mariusza Wlazłego w akcji w PlusLidze. Zobacz moment, którzy przeszedł do historii

Mariusz Wlazły to legenda polskiej siatkówki. Zawodnik, który największe sukcesy odnosił w barwach PGE Skry Bełchatów, zapisał się też w kartach reprezentacji Polski. Od wicemistrzostwa świata zdobytego w Japonii (2006), kończąc na złocie MŚ organizowanych w Polsce (2014). Z nagrodą MVP całego turnieju na koncie.

Pokoleniowa zmiana w siatkarskiej rodzinie Wlazłych

Trzeba przyznać, że junior Wlazły zaprezentował się bardzo solidnie. Bez najmniejszych kompleksów wyszedł na boisko przy wiwatującej publiczności i poczęstował linię przyjęcia Projektu całkiem niezłą zagrywką.

„Za prawie 40-letniego Mariusza wszedł 14-letni Arkadiusz, który rozpoczął zagrywką. Rywale z Warszawy przyjęli serwis na palce i zdecydowali się na niecodzienne rozwiązanie. Rozgrywający stołecznego zespołu – Jan Firlej zagrał na drugą linię, na pipe'a do... libero Damiana Wojtaszka, który zaatakował tę piłkę, ale trafił w aut”. – relacjonował dla „Wprost” Norbert Amlicki.

Kibice zgromadzeni w Ergo Arenie byli zachwyceni tym, jak gdański klub pożegnał Wlazłego. Nie zabrakło specjalnie przygotowanej koszulki, która z numerem "2" i nazwiskiem Wlazłego zawisła tuż pod sufitem trójmiejskiego obiektu.

Co ciekawe, dla syna legendarnego siatkarza to nie pierwszyzna, co do „występów” razem z tatą. Oficjalny profil PlusLigi w mediach społecznościowych opublikował nagranie z czasów, kiedy Biało-Czerwoni z powodzeniem walczyli na MŚ 2014. Już wtedy, co prawda po meczu reprezentacji Polski, ale widać było Arkadiusza Wlazłego w akcji.

Solidny mecz Mariusza Wlazłego z Projektem Warszawa

Warto dodać, że „Szampon” pomimo 40 lat na karku, ponownie pokazał sportową klasę w PlusLidze. W poniedziałkowym meczu jego zmiana dała ważny impuls dla Trefla. Gdańszczanie zdołali urwać seta, ale ostatecznie przegrali w czterech partiach (1:3).

Wlazły swój ostatni mecz w roli siatkarza w Ergo Arenie, zakończył z 12 punktami na koncie. MVP meczu wybrano za to zawodnika gości Artura Szalpuka.

