Kibice reprezentacji Polski siatkarzy są w szoku. Poznaliśmy ceny biletów na mecze kadry

Mecze Biało-Czerwonych co sezon przyciągają ogromne zainteresowanie. Spotkania z udziałem reprezentacji Polski siatkarzy, to prawdziwe sportowe święto. Ergo Arena na granicy Sopotu i Gdańska będzie miejscem rozegrania turnieju finałowego Ligi Narodów. W dniach 19-23 lipca zagra osiem najlepszych drużyn VNL. We wtorek 9 maja opublikowano informacje dotyczące cen za wejściówki na dni meczowe.

Kosmiczne ceny biletów na mecze reprezentacji Polski siatkarzy

Wejściówki sprzedawane są w pięciu kategoriach. Ta najbardziej prestiżowa, zakładająca najlepsze miejscówki, w dniach meczowych z udziałem kadry Polski oraz fazę półfinałów i gry o medale, to koszt rzędu 399 złotych od sztuki. Druga kategoria? Niewiele mniej, bo 329 zł. W przypadku trzeciej kategorii to 249 zł, czwarta 179 zł, a najtańsza 129 zł.

„Promocyjnie” kształtują się wejściówki na 19 lipca, ale wtedy zostaną rozegrane dwa mecze ćwierćfinałowe, w których nie wezmą udziału Biało-Czerwoni. Cena? Podział na trzy kategorie i rozpiętość od 129 do 69 złotych.

Sprzedaż wejściówek ma się rozpocząć 11 maja (tj. najbliższy czwartek) o godzinie 12:00. Zainteresowanych z pewnością nie zabraknie, choć w mediach społecznościowych pojawiło się wiele głosów niezadowolenia, co do wysokości cen za wejściówki na finały VNL. Przykładowo, za rodzinę 2+1 przy założeniu biletów z trzeciej kategorii, w dniu, w którym mecze zagrają Biało-Czerwoni, trzeba będzie zapłacić ok. 750 złotych. A to tylko same wejściówki, nie wliczając kosztu transportu czy zakwaterowania.

Co ciekawe, do cennika na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej dodano małą adnotację. Brzmi ona następująco: „Ceny mogą ulec zmianie w trakcie sprzedaży biletów”. Czyżby szykowała się obniżka cen w przypadku małego zainteresowania ze strony kibiców? Tego na dzisiaj wykluczyć nie można.

Biało-Czerwoni zaczną od dwumeczu na Śląsku

Kiedy po raz pierwszy będzie można zobaczyć reprezentację Polski siatkarzy w akcji? Już 25 maja Polacy zagrają towarzysko z Niemcami w katowickim Spodku. Dzień później Biało-Czerwoni zmierzą się z tym samym rywalem, ale w Sosnowcu.

Będzie to dwumecz przeciwko kadrze prowadzonej przez trenera Michała Winiarskiego, który otworzy kilka miesięcy występów Polaków w narodowych barwach.

