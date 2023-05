Tak Nikola Grbić zareagował na triumf ZAKSY w Lidze Mistrzów. Emocjonalne sceny w Turynie

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel dali pokaz wielkiej siatkówki. Hala Pala Alpitour, która pamięta sukces reprezentacji Polski z 2018 roku, zgromadziła gwiazdy po obu stronach siatki. Jako że w tym sporcie nie ma remisów, triumfator mógł być tylko jeden. Po sensacyjnym, pięciosetowym spektaklu górą byli obrońcy tytułu z województwa opolskiego.

Nikola Grbić emocjonalnie zareagował na triumf ZAKSY

Na meczu w Turynie nie zabrakło wielkich legend siatkówki. Pojawili się między innymi Giba czy Edward Skorek, którzy typowali dla „Wprost” wynik meczu. Na trybunach zasiadł także Nikola Grbić, który podobnie jak Polak znalazł się w stworzonym przez CEV galerii Legend Europejskiej Siatkówki. Dla selekcjonera mecz ZAKSY z Jastrzębskim Węglem z pewnością miał wiele znaczeń. Z jednej strony patrzył na to spotkanie przez pryzmat obecnej pracy, wszak występowało w nim wielu siatkarzy kadry. Z drugiej strony Serb to przecież były szkoleniowiec zespołu z Kędzierzyna-Koźla, który w 2021 roku doprowadził drużynę do pierwszego triumfu w Lidze Mistrzów, rozpoczynając tym samym erę dominacji „Koziołków” na Starym Kontynencie.

Dziennikarz „Wprost”, Maciej Piasecki, nagrał emocjonalny moment po ostatnim meczu. Gdy wszyscy siatkarze cieszyli się z sukcesu, tuż obok ławki ZAKSY znalazł się Grbić. Serb przyglądał się celebracji i zachęcał „Zaksiaków”, by ci podeszli do niego. Gdy zaczęli podchodzić do niego członkowie sztabu wicemistrzów Polski. Trener „wyściskał się” z każdym. Na koniec materiału widzimy jak 49-latek przytulił się z Michałem Chadałą, dyrektorem sportowym i asystentem trenera, który przed laty pracował również i z nim.

twitter

Siatkarze ZAKSY dołączą do reprezentacji Polski

ZAKSA wróci w niedzielę do domu, lecz spora grupa zawodników nie otrzyma zbyt długiego wolnego od Grbicia. Lada moment zbliża się Liga Narodów, więc siatkarze Tuomasa Sammelvuo zawitają na zgrupowanie reprezentacji.

Czytaj też:

Łukasz Kaczmarek nie owijał w bawełnę. Sprawdziliśmy, czy miał racjęCzytaj też:

Tomasz Fornal powiedział to prosto z mostu. „Zdajemy sobie z tego sprawę”