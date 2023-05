Nikola Grbić odsłonił karty. Podał skład na pierwszy turniej Ligi Narodów

Reprezentacja Polski siatkarzy jest po pierwszym sparingu w tym sezonie. Niestety Biało-Czerwoni przegrali to spotkanie, ale to nie przeszkodziło Nikoli Grbiciowi, by wybrać skład na pierwszy turniej Ligi Narodów.

Rozpoczął się sezon reprezentacyjny. Podopieczni Nikoli Grbicia przygotowują się do trzech ważnych turniejów w tym roku. Są nimi – Liga Narodów, Mistrzostwa Europy, gdzie podopieczni Nikoli Grbicia powalczą o awans z grupy C z Macedonią Północną, Czarnogórą, Holandią, Danią i Czechami. Trzecim i najważniejszym wydarzeniem w tym sezonie reprezentacyjnym będą bez wątpienia kwalifikacje olimpijskie, których terminarz już poznaliśmy. Liga Narodów zbliża się wielkimi krokami Na dniach rozpocznie się Liga Narodów, która rozegrana na podstawie tej samej formuły rozgrywek, co w 2022 roku, z udziałem 16 drużyn. W fazie wstępnej i finałowej rozegrane zostaną 104 mecze, a każda drużyna rozegra minimum 12 spotkań. W pierwszym tygodniu podopieczni Nikoli Grbicia zaczną swoje zmagania w Japonii w Nagoi 6-11 czerwca 2023. Na tym turnieju Biało-Czerwoni zmierzą się z Japonią, Francją, Serbią, Bułgarią, Słowenią, Chinami i Iranem. Nikola Grbić wybrał czternastu zawodników na Ligę Narodów w Japonii Mimo że w piątek 26 maja naszych siatkarzy czeka drugi mecz towarzyski z Niemcami, to selekcjoner już wybrał grupę zawodników, która rozpocznie zmagania w Lidze Narodów. „Nikola Grbić zdecydował! Oto „czternastka”, która poleci na pierwszy turniej Siatkarskiej Ligi Narodów do Japonii”: – czytamy na Facebooku „Polskiej Siatkówki”, czyli oficjalnej strony Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Na turniej pojadą: Jakub Szymański, Karol Kłos, Grzegorz Łomacz, Kamil Semeniuk, Mateusz Bieniek, Karol urbanowicz, Karol Butryn, Kamil Szymura, Artur Szalpuk, Dawid Dulski, Kuba Harwyluk, Mikołaj Sawicki, Mateusz Poręba i Jan Firlej facebook Pozostałe dwa turnieje Ligi Narodów W drugim tygodniu zmagań 20-25 czerwca 2023 roku srebrni medaliści mistrzostw świata swoje mecze rozegrają w holenderskim Rotterdamie. Naprzeciwko Bartosza Kurka i spółki staną Holendrzy, Włosi, Serbowie, Amerykanie, Irańczycy, Niemcy i Chińczycy. Ostatni turniej odbędzie się w dniach 4-9 lipca. Wówczas reprezentanci Polski swoją ostatnią kolejkę VNL rozegrają na Filipinach. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Japonią, Chinami, Słowenią, Brazylią, Włochami, Holandią i Kanadą. Finały Ligi Narodów mężczyzn odbędą się w dniach 19-23 lipca w Gdańsku. Czytaj też:

