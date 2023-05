Dlaczego Polacy przegrali z Niemcami? Młody siatkarz przyznał to wprost

25 maja reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn oficjalnie otworzyła sezon 2023. W pierwszym starciu, które odbyło się w katowickim Spodku, rywalami Biało-Czerwonych byli Niemcy. Zachodni sąsiedzi przyjechali na Śląsk w bardzo mocnym zestawieniu, natomiast Nikola Grbić sporo eksperymentował. Na koniec ze zwycięstwa cieszyli się podopieczni Michała Winiarskiego. Kamil Szymura w strefie mieszanej wyjaśnił, co zaważyło na losach meczu.

Kamil Szymura stresował się przed meczem Polska – Niemcy

Przypomnijmy, że potyczka trwała aż pięć setów. Lepiej weszli w nie Niemcy, który wygrali pierwszy set do 21. W drugim wydawało się, że pójdą za ciosem, ale Polacy przebudzili się i w końcówce odwrócili losy seta na 26:24. Zatriumfowali też w trzeciej części rywalizacji do 19, ale w czwartej sami dali się pokonać do 17. W tie-breaku lepsi okazali się przyjezdni.

Zaraz po zakończeniu meczu do mediów wyszedł Kamil Szymura, który akurat zaliczył całkiem obiecujący występ. Przyznał jednak, iż na początku nogi się pod nim ugięły. – Lekki stresik był, bo pierwszy raz grałem przy takiej publiczności i w Spodku. Trochę się denerwowałem. Kibice nam pomogli, wspierali nas świetnie i to zawsze daje kopa, aby lepiej grać – stwierdził.

Dlaczego Niemcy wygrali z Polakami?

– Trener Grbić bierze dużo młodych i debiutantów na ten pierwszy turniej Ligi Narodów. Chce ich w ten sposób przyszykować na przyszłość do większego grania. Pierwszy tydzień na siłowni dał nam w kość, teraz już schodzimy z obciążeń. Ostatnio już bardzo chcieliśmy grać, aby sprawdzić, na jakim poziomie jesteśmy – opowiadał.

Szymura został też zapytany o powody tego, dlaczego w czwartym secie Biało-Czerwoni obniżyli loty. W swojej odpowiedzi zawarł od razu odpowiedź na pytanie o to, dlaczego ostatecznie to nasi sąsiedzi zwyciężyli. – Zagraliśmy dobrze, lecz Niemcy byli świetni w bloku i obronie. To zaważyło, że wygrali 3:2 – podsumował.

