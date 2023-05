Wielki transfer polskiej siatkarki. Dołączy do siatkarskiego giganta

Obie siatkarskie reprezentacje Polski wyruszyły na pierwszy turniej Ligi Narodów. Panie rozpoczną rywalizację wcześniej. Już 30 maja zaingerują zmagania w Turcji. Siatkarki Stefano Lavariniego przebywają w ścisłym gronie od kilku dni. Wśród powołanych przez Włocha znalazła się przyjmująca, która najbliższy sezon klubowy spędzi właśnie nad Bosforem.

Młoda reprezentantka Polski dołącza do siatkarskiego giganta

Martyna Czyrniańska od lat uchodzi za jeden z największych talentów polskiej siatkówki w swojej generacji. Urodzona w 2003 roku przyjmująca przebojem wdarła się do dorosłego volleya. Po sukcesach w rozgrywkach juniorskich związała się z Grupa Azoty Chemikiem Police. Tam świętowała mistrzostwo Tauron Ligi w sezonie 2021/22, a także Puchar Polski w niedawno zakończonych rozgrywkach.

Przyjmującą od dłuższego czasu łączono z przenosinami do ligi tureckiej. Padło na Eczacibasi Stambuł. Jeden z najlepszych klubów świata pomimo dobrej formy w pierwszej fazie sezonu, nie może ostatecznie zaliczyć minionych rozgrywek do nadzwyczaj udanych. Klub prowadzony przez Ferhata Akbasa (byłego trenera Chemika) zajął drugie miejsce w lidze tureckiej (pomimo braku porażki aż do finałów) i Lidze Mistrzyń. Ponadto wrócić z Klubowych Mistrzostw Świata z brązowym medalem. Po zespole, który dominował przez wiele miesięcy sezonu oczekiwano więcej.

twitter

Rywalki Martyny Czyrnianskiej w Eczacibasi Stambuł

Na Czyrniańską czeka trudne zadanie. Rywalkami Polki na przyjęciu będą Rosjanka Irina Woronkowa oraz Turczynki Hande Baladin i Yaprak Erkek (była zawodniczka Legionovii Legionowo).

Reprezentantka Polski zadebiutowała w seniorskiej drużynie narodowej w 2021 roku. Brała udział w ubiegłorocznej edycji Ligi Narodów, lecz późniejsza kontuzja mięśni brzucha uniemożliwiła jej występ na rozgrywanych w naszym kraju mistrzostwach świata.

Czytaj też:

Ireneusz Kłos dla „Wprost”: Liczę, że Nikola Grbić nie będzie układał kadry tylko za nazwiskaCzytaj też:

Selekcjoner reprezentacji Polski będzie miał nową pracę. Przejmie wielki klub