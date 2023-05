Gwiazdę PlusLigi zapytano o relacje z trenerem. Jego słowa tłumaczą wiele

Tego lata w wielu klubach PlusLigi dojdzie do ogromnych zmian. Nie ma takiego dnia, by w mediach nie pojawiła się jakaś informacja transferowa czy nawet oficjalne potwierdzenie danego ruchu. Nie inaczej będzie w Jastrzębskim Węglu, czyli drużynie, która dopiero co wywalczyła mistrzostwo Polski oraz zagrała w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Mimo tego kilka znanych twarzy opuści zespół. Uczyni to między innymi Stephen Boyer.

Stephen Boyer odejdzie z Jastrzębskiego Węgla

Trzeba przyznać, że dla atakującego dwa lata spędzone w śląskiej ekipie były bardzo owocne. Obok dwóch wspomnianych medali wywalczył też dwa Superpuchary Polski oraz wicemistrzostwo w poprzednich rozgrywkach. Mało kto wyobrażał sobie Jastrzębski Węgiel bez niego. A jednak już niebawem Francuz zmieni klub.

– Siatkówka w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie. To niesamowite. Żyjemy w małych miastach, ale na każdym meczu hala jest wypełniona. To daje nam dużo ekscytacji. Mogę mówić o tym miejscu w samych superlatywach – stwierdził Boyer, który przy okazji podziękował fanom za wsparcie, które dawali mu, nawet kiedy był kontuzjowany.

Stephen Boyer chwali Marcelo Mendeza

Oprócz tego zdradził, kto sprawił, że w sezonie 2022/23 prezentował tak znakomitą formę. – Gdy tylko się spotkaliśmy i zaczęliśmy pracę, on sprawił, iż od razu poczułem się pewny siebie – przyznał atakujący, zapytany o to, jak będzie wspominał współpracę z trenerem Marcelo Mendezem.

– Mamy szczególną relację, której nie umiem nazwać. Po prostu jest wyjątkowa. Mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane się spotkać – przyznał.

Reprezentant Francji wyjaśnił też, że takie jest życie siatkarza, iż bardzo często zmienia się kluby, spotyka nowe osoby, a dawne kontakty się urywają. W przyszłości chciałbym jednak utrzymać niektóre znajomości i zawsze z radością spotka się z dawnymi kolegami na kawie czy zgrupowaniach reprezentacyjnych.

