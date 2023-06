FIVB podjęła decyzję ws. Rosji i Białorusi. Światowy ranking siatkarzy ulegnie zmianie

W ostatnim czasie sporo kontrowersji wywołała pozycja Rosjan w rankingu FIVB. Przypomnijmy, władze FIVB zdecydowały się zawiesić rosyjskich i białoruskich siatkarzy. Ponadto decyzją Rady Administracyjnej FIVB z października 2022 r. ich punkty rankingowe pozostały zamrożone do odwołania.

Obecnie Rosjanie mają 352,10 pkt, co daje im czwarte miejsce w światowym rankingu siatkarzy, a wcześniej siatkarze z tego kraju plasowali się nawet na drugiej pozycji. Przy takim układzie w przyszłym roku, drużyna narodowa mężczyzn mogłaby dostać przepustkę do udziału w igrzyskach olimpijskich ze względu na ranking. Póki co stanowisko MKOlu mówi jednak o zakazie występów Rosjan i Białorusinów w sportach zespołowych.

Decyzja FIVB ws. Rosji i Białorusi

Teraz Rada Administracyjna Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej postanowiła rozwiać wątpliwości i podjęła decyzję o usunięciu Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi ze światowego rankingu.

„Poinformowano, że podjęto decyzję, że oba kraje pozostają objęte sankcjami – są zawieszone w udziale we wszystkich turniejach. Wszyscy reprezentanci Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi, do czasu wydania specjalnego zarządzenia przez Radę FIVB, nie są uprawnieni do udziału we wszystkich międzynarodowych i kontynentalnych zawodach w siatkówce, siatkówce plażowej i siatkówce na śniegu” – donosi serwis aroged.com.

W momencie pisania tego artykułu Rosja wciąż figuruje w światowym rankingu FIVB. Był on aktualizowany w piątek 23 czerwca. Na czele tabeli wciąż znajduje się Polska z 378.77 pkt. Z czwartego na drugie miejsce z dorobkiem 256,81 awansowały Włochy. Awans o dwie pozycje zanotowały również Stany Zjednoczone, które dotąd zebrały 253,41 „oczek”. Na czwartym miejscu plasuje się wcześniej wspomniana Rosja z zamrożoną liczbą 352,10 pkt. Pierwszą Piątkę zamyka Brazylia – 351,47 pkt. Dalsze miejsca zajmują Francuzi, Japończycy, Argentyńczycy, Słoweńcy i Serbowie.

