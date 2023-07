Vital Heynen chwali polskie siatkarki. „Żeńska kadra pokazuje ogromny potencjał”

Polskie siatkarki to największa rewelacja żeńskiej siatkówki 2023 roku. Zawodniczki Stefano Lavariniego zaskoczyły niemalże wszystkich, wygrywając aż dziesięć spotkań. Dało to pierwszą lokatę na koniec fazy zasadniczej VNL i najwyższe możliwe rozstawienie przed finałami w amerykańskim Arlington. W walce o półfinał Biało-Czerwone zmierzą się z Niemkami, które od ubiegłego roku prowadzi doskonale znany nad Wisłą Vital Heynen.

Vital Heynen komplementuje polską kadrę siatkarek

Belgijski szkoleniowiec przez kilka lat był selekcjonerem męskiej reprezentacji Polski, z którą w 2018 roku zdobył mistrzostwo świata, a w 2019 i 2021 roku brązowe medale mistrzostw Europy. Po ostatnim EuroVolley’u opuścił kadrę i męską siatkówkę. Prowadzone przez niego Niemki po raz pierwszy od 14 lat zakwalifikowały się do turnieju finałowego Ligi Narodów (wcześniej do World Grand Prix). W bezpośrednim meczu ekip Belga i Stefano Lavariniego w fazie zasadniczej VNL lepszy więcej powodów do szczęścia miał Włoch, bowiem Biało-Czerwone triumfowały 3:2. Przed ćwierćfinałem Heynen już jest zadowolony z dotychczasowych poczynań jego siatkarek. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty chwalił także mocno Polki i selekcjonera Lavariniego.

Polska grała znakomicie. Nie chcę się przechwalać, ale są dwie drużyny, które miały świetną fazę zasadniczą Ligi Narodów: Polska i Niemcy. Jeśli popatrzy się na to, co się ma, to Biało-Czerwone grały fantastyczne. Mimo braku dwóch siatkarek, zagraliście najlepszą Ligę Narodów w historii – powiedział Heynen, po czym wspomniał o niedawnej rozmowie z Lavarinim. – Rozmawialiśmy przez kilka minut i to była świetna konwersacja. Rozumieliśmy się bardzo dobrze. Wykonuje w Polsce znakomitą robotę. Zawsze myślałem, że żeńska kadra Polski ma ogromny potencjał, a pod jego sterami w końcu to pokazuje – stwierdził mistrz świata z 2018 roku.

Początek walki o medale VNL

Mecz Polek z Niemkami odbędzie się w środę, 12 lipca, o godzinie 23:00 czasu polskiego. W innych meczach ćwierćfinałowych USA zagra z Japonią, Brazylia z Chinami, a Turcja z Włochami.

