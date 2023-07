Gratka dla kibiców polskich siatkarek. Mecze w Polsce z czołową drużyną

Polskie siatkarki są rewelacją tegorocznej edycji Ligi Narodów. Kadra, która w ubiegłym sezonie wygrała w VNL tylko cztery spotkania i nie dostała się do czołowej ósemki, teraz zakończyła zmagania na pierwszym miejscu i przystępuje do ćwierćfinału w roli faworytek. W spotkaniu o półfinał zawodniczki Stefano Lavariniego zmierzą się z Niemkami, z którymi niedawno wygrały dopiero po tie-breaku.

Polki zagrają towarzysko z Turczynkami

Walka w VNL jest podwójnie ważna, gdyż każde zwycięstwo to dodatkowy zastrzyk punktów do rankingu FIVB, niezwykle istotnego w walce o igrzyska. Po lipcowych zmaganiach w Arlington Polki dostaną chwilę na zasłużony urlop. Czas odpoczynku nie będzie trwał długo, gdyż już na początku sierpnia czekają ich trzy towarzyskie sprawdziany.

Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że 2 oraz 4 i 5 sierpnia Polska rozegra trzy mecze przeciwko reprezentacji Turcji. Pierwszy test mecz odbędzie się w Krośnie, dwa pozostałe w nowo wybudowanej hali sportowo-widowiskowej w Mielcu. Mecze będą przygotowaniem pod odbywające się w dniach 15 sierpnia – 3 września mistrzostwa Europy kobiet.

Reprezentacja Turcji zakończyła fazę zasadniczą Ligi Narodów na trzecim miejscu, za Polkami i Amerykankami. W walce o półfinał zmierzą się z szóstymi Włoszkami. Siatkarki znad Bosforu rozgrywają pierwszy sezon z nowym trenerem. Po wielu latach pracy z reprezentacji odszedł Giovanni Guidetti, którego zastąpił mistrz świata z ubiegłego sezonu Daniele Santarelli. Ten z kolei pracował wcześniej z Serbkami, które obecnie prowadzi starszy kolega z Włoch.

Mecze Polski z Turcją

W ostatnich latach Turczynki sprawiały Biało-Czerwonym wiele kłopotów. To one pozbawiły Polki marzeń o medalu mistrzostw Europy 2019 czy awansu na igrzyska olimpijskie do Tokio. Za każdym razem o zwycięstwie decydował tie-break. W ostatnim bezpośrednim starciu, podczas obecnego VNL, siatkarki Stefano Lavariniego nie dały im jednak żadnych szans, pewnie triumfując 3:0.

