Siatkarka kadry Vitala Heynena zagra w Polsce. Hitowy transfer do Tauron Ligi!

Marie Schölzel to urodzona 1 sierpnia 1997 roku w Berlinie środkowa. Jako juniorka reprezentowała drużyny SG Rotation Prenzlauer Berg i VCO Berlin. W drugim z wymienionych klubów wypłynęła na szerokie wody, a w sezonie 2013/14 sięgnęła po złoto German Bundesliga 2 North. Jej kariera rozwijała się błyskawicznie i stopniowo przechodziła przez rozmaite poziomy, aż trafiła do reprezentacji Niemiec. Teraz dopięła transfer do polskiej ligi.

Marie Schölzel siatkarką MOYA Radomka Lotnisko Warszawa-Radom

Marie Schölzel została ogłoszona nową siatkarką radomskiego zespołu. Dyrektor klubu Łukasz Kruk nie ukrywał wielkiej radości z porozumienia zawartego z reprezentantką Niemiec. – Marie Schölzel jest bardzo doświadczoną i utalentowaną zawodniczką, czego dowodem są jej dotychczasowe wysokie osiągnięcia. Bardzo się cieszymy, że Marie dołączyła do naszego zespołu. Mam nadzieje że Marie będzie się czerpać radość z gry w barwach Radomki oraz dzięki swoim umiejętnościom, pomoże drużynie osiągnąć zamierzone cele – mówił dla klubowych mediów szef Radomki.

Zainteresowana udzieliła pierwszego wywiadu dla radomka.com, przyznając, że możliwość gry w Tauron Lidze bardzo ją ekscytuje.

– Jestem podekscytowana możliwością gry w Polsce, w Tauron Lidze. Silnej europejskiej lidze. Szukałam nowych wyzwań i wierzę, że z drużyną Radomki takie pojawią się w nadchodzącym sezonie. Już nie mogę doczekać się przyjazdu, poznania miasta oraz spotkań z kibicami – mówiła Marie Schölzel.

Przebieg kariery Marie Schölzel

Seniorską karierę Marie Schölzel rozpoczęła w drużynie SSC Palmberg Schwerin. To z tą ekipą sięgnęła po największą ilość sukcesów w dotychczasowej przygodzie z siatkówką. W sezonie 2015/16 sięgnęła po brązowy medal Bundesligi, a także zajęła trzecie miejsce w Pucharze CEV.

W międzyczasie zdobyła także: brązowy medal Challenge Cup, dwa brązowe medale Pucharu CEV, dwa brązowe, jeden srebrny i jeden złoty medal Pucharu Niemiec, trzy złote medale Superpucharu Niemiec oraz dwa brązowe medale i dwa złote medale mistrzostw Niemiec. Później reprezentowała również barwy takich klubów jak: USC Münster (2018–19), Volley Bergamo 1991 (2021–22) oraz Allianz MTV Stuttgart (2022–23).

