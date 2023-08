Wielki transfer w siatkówce kobiet. Gwiazda tureckiej siatkówki zagra w Polsce

Reprezentacja Polski siatkarek szykuje się do mistrzostw Europy. Dwa lata temu przygoda zawodniczek prowadzonych przez Jacka Nawrockiego skończyła się na ćwierćfinale. Drogę do medalu zamknęły Turczynki. W ostatnich dniach Biało-Czerwone miały aż trzy okazje do rywalizacji z zawodniczkami Daniele Santarellego. Wygrały dwa sparingi – jeden w Krośnie, a drugi w Mielcu.

Gwiazda tureckiej siatkówki w Chemiku Police

W składzie Turczynek na trzy mecze w Polsce znalazła się między innymi Seliha Sahin. Przyjmująca uchodzi za jedną z czołowych zawodniczek na swojej pozycji w Turcji, kraju, w którym siatkówka kobiet stoi na najwyższym poziomie. Reprezentantka kraju znad Bosforu ostatnie kilka lat spędziła w Eczacibasi Stambuł, klubie trenowanym przez Ferhata Akbasa (byłego trenera Chemika Police), w którym pracują również Polacy – Przemysław Kawka oraz Łukasz Filipecki.

Sahin została właśnie ogłoszona nową zawodniczką klubu z Polic. Stoi przed nią zadanie wpłynięcia na poprawę wyników dziesięciokrotnych mistrzyń Polski, które sensacyjnie zakończyły zmagania w ostatnim sezonie Tauron Ligi na piątym miejscu, przez co nie wystąpią w Lidze Mistrzyń, a w Pucharze CEV.

W obecnym oknie transferowym niejako doszło do wymiany przyjmujących pomiędzy Eczacibasi a Chemikiem. Do Stambułu po dwóch latach występów w Policach udaje się Martyna Czyrniańska, a w przeciwnym kierunku wędruje Sahin.

Kariera Selihy Sahin

Mierząca 186 cm wzrostu Sahin zaczynała karierę siatkarską w Karayollari. Później trafila do Belediyesi, by w 2019 roku podpisać kontrakt z Eczacibasi. Może pochwalić się srebrem i brązem ligi tureckiej, a także zwycięstwem w Pucharze CEV. Jest etatową reprezentantką Turcji, z którą świętowała sukcesy jako juniorka i seniorka.

