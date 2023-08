Nikola Grbić wskazał siatkarza, który jest „drugim kapitanem” kadry. Szczególne słowa Serba

Serbski szkoleniowiec Biało-Czerwonych miał okazję współpracować z Aleksandrem Śliwką jeszcze zanim rozpoczął pracę w reprezentacji Polski. Panowie spotkali się bowiem w barwach Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Razem sięgnęli zresztą po pierwszy – z łącznie trzech – tytułów zwycięzców Ligi Mistrzów.

Nikola Grbić o znaczeniu dla reprezentacji Aleksandra Śliwki

W rozmowie dla WP/SportoweFakty selekcjoner Biało-Czerwonych przyznał, że kapitan ZAKSY odgrywa szczególną rolę w reprezentacyjnej układance. Śliwka został nazwany przez Serba „drugim kapitanem”.

– Ma umiejętności, by być liderem, tak jak to robił w swoim klubie. To, że Bartek wciągnął go na podium, by odebrać puchar, mówi wiele. Ma umiejętności przywódcze i szacunek wszystkich graczy. Po Bartku Kurku to nasz drugi kapitan […] To bardzo zespołowy człowiek pod tym kątem, że robi wszystko, by drużyna grała dobrze. Zależy mu na tym, by pomóc swoim kolegom. Tego nie można zobaczyć w statystykach. Nie jest osobą, która lubi zwracać na siebie uwagę, zachowywać się jak gwiazda. Nie żąda specjalnego statusu. Wszystko to, co wymieniłem, to rzeczy, które bardzo cenię. Mamy wobec siebie bardzo duże zaufanie. Czasem pomaga przekazywać drużynie to, czego od niej chcę – powiedział Grbić w rozmowie z Arkadiuszem Dudziakiem.

Przypomnijmy, że Śliwka ma na swoim koncie w barwach reprezentacji m.in. tytuł mistrza (2018) i wicemistrza świata (2022). Pochodzący z dolnośląskiego Jawora siatkarz zdobył również dwa brązowe krążki mistrzostw Europy, odpowiednio w 2019 i 2021 roku.

Memoriał Huberta Wagnera pełen siatkarskich gwiazd

Biało-Czerwoni w rozpoczynający się weekend zagrają w Tauron Arenie w Krakowie. Polscy siatkarze zmierzą się kolejno: w piątek z wicemistrzami Europy Słowenią, w sobotę z mistrzami olimpijskimi Francuzami i w niedzielę z mistrzami świata oraz Europy, czyli reprezentacją Italii.

Trzy hitowe pojedynki Biało-Czerwonych to tylko część terminarza rozpoczynającego się Memoriału Huberta Wagnera. Imprezy, która w tym roku obchodzi swoją XX edycję. Jesteśmy na miejscu w małopolskiej stolicy i będziemy relacjonować na sportowych stronach Wprost.pl to, co będzie działo się podczas turnieju.

