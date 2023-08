Wideo Karola Kłosa to prawdziwy hit. Przeprowadził ankietę wśród reprezentantów Polski

Fakt, iż polscy siatkarze właśnie przygotowują się do zbliżających się mistrzostw Europy, oznacza, że jest to dla nich trudny oraz intensywny okres treningowy. Mimo tego pomiędzy zajęciami podopieczni Nikoli Grbicia mają też czas wolny, z którego korzystają, po prostu dobrze się bawiąc we własnym gronie. Najlepiej obrazuje to wideo, które na swoim Instagramie umieścił Karol Kłos.

Karol Kłos przeprowadził ankietę wśród polskich siatkarzy

Siatkarz ten jest wyjątkowo aktywny w mediach społecznościowych, za co de facto uwielbiają go jego fani. Nowy środkowy Asseco Resovii udziela się w nich bardzo często, a jego zdjęcia oraz filmy zawierają zazwyczaj dawkę dobrego poczucia humoru, żartów i pozytywnej energii. Właśnie dlatego wzbudza on tyle sympatii. Tym razem Kłos też wprawił internautów w rozbawienie.

Doświadczony zawodnik postanowił bowiem przeprowadzić ankietę wśród swoich kolegów z drużyny. Pytanie nie było łatwe, ponieważ w odpowiedziach Biało-Czerwoni musieli wskazywać siebie nawzajem.

Ankieta Karola Kłosa: który polski siatkarz jest najprzystojniejszy?

Wymyślone przez Kłosa pytanie brzmiało: który polski siatkarz jest najprzystojniejszy? Jako pierwszy swoim typem podzielił się Jakub Kochanowski, który wskazał na siedzącego obok Tomasza Fornala. Ten zaś wybrał swojego współlokatora, czyli Bartosza Kurka. Kapitan reprezentacji Polski zażartował sobie z młodszego kolegi, spoglądając wymownie w jego kierunku, po czym wybrał Bartosza Bednorza.

Atakujący ZAKSY Kędzierzyn-Koźle wybrał Mateusza Bieńka, a Norbert Huber… Autora ankiety, Karola Kłos. Dużo śmiechu wzbudziła natomiast odpowiedź Wilfredo Leona. – Na pewno nie ja – stwierdził, a następnie, po delikatnej sugestii zza kamery, wskazał Hubera.

Wideo opublikowane przez legendę Skry Bełchatów szybko stało się hitem internetu. Jak można się domyślić, prawdopodobnie nie ostatnim, ponieważ zdaje się, że w nadchodzących dniach powinniśmy spodziewać się następnej sondy. „Macie jakiś pomysł na kolejne pytanie?” – dodał Kłos pod filmikiem.

Czytaj też:

Polski siatkarz nie miał złudzeń co do szans gry w kadrze. Wyjawił plan na przyszłośćCzytaj też:

Dorota Świeniewicz dla „Wprost”: Mam mieszane uczucia przed ME. O jednym trzeba pamiętać