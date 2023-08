Polscy siatkarze nie będą gotowi? Słowa Nikoli Grbicia przed Memoriałem Huberta Wagnera dają do myślenia

Polscy siatkarze niedługo wezmą udział w mistrzostwach Europy, podczas których będą jednymi z faworytów. Jednak zanim do tego dojdzie, rozegrają mecze kontrolne na Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, a ostatnim sprawdzianem będzie sparing z Ukrainą. W rozmowie ze „Strefą Siatkówki” Nikola Grbić zdradził, że dopiero po tym spotkaniu ogłosi oficjalny skład na czempionat.

Kontuzje w kadrze Nikoli Grbicia przed mistrzostwami Europy

W wywiadzie z siatka.org selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski został również zapytany o kondycję zawodników, bo z czasem walczyli Mateusz Bieniek i Bartosz Kurek, którzy zmagali się z kontuzjami stopy i mięśnia od Ligi Narodów. – Bartek Kurek od trzech dni trenuje, zaczął skakać i wygląda na to, że wszystko z nim w porządku. Zrobiliśmy mu testy i ma taką samą siłę w obu nogach, więc wygląda na to, że problem został rozwiązany. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że trenuje dopiero od trzech dni. [...] Mateusz Bieniek ma oczywiście bardziej skomplikowaną sytuację, ale ją monitorujemy. Mam nadzieję, że jak najszybciej wróci do treningów, ale teraz jest właśnie w drodze do Berlina, żeby zasięgać opinii innego specjalisty – wyznał.

Do grona kontuzjowanych dołączył również drugi środkowy – Jakub Kochanowski. – Kuba Kochanowski mam mały problem z barkiem, ale każdy na coś narzeka. Nie są to duże rzeczy, bo kiedy pracuje się tak ciężko jak my, zawsze wychodzą jakieś stare, albo nowe urazy. Za nami sporo pracy, więc to normalne, że jakiś małe problemy się pojawiają. Najważniejsze, że nie dzieje się nic poważnego – zapewnił.

Polscy siatkarze nie będą gotowi? Słowa Nikoli Grbicia dają do myślenia

W związku z tymi problemami Olga Chmielowska ze „Strefy Siatkówki” usłyszała zaskakujące słowa. – Na pewno nie będziemy na memoriał gotowi w 100 proc., bo ciężko pracujemy, dopiero co skończyliśmy intensywne, dziewięciodniowe przygotowania. Poza tym w Krakowie będziemy grać przeciwko naprawdę mocnym zespołom – wyznał.

– Mam więc mam nadzieję, że dzięki temu będziemy pod presją, będziemy musieli zmierzyć się z trudnościami i to pozwoli nam dowiedzieć się, nad czym musimy pracować. Bardzo się cieszę z tego, że będziemy w stanie przetestować to wszystko w trakcie prawdziwego meczu – dodał.

Na pytanie, kiedy planowany jest szczyt formy polskich siatkarzy Nikola Grbić odparł, że chce, żeby jego podopieczni byli w najlepszej dyspozycji w drugiej części mistrzostw Europy. – Czyli po fazie grupowej – zakończył.

Czytaj też:

To będzie klucz do dobrego występu polskich siatkarek. Legenda wskazała jasnoCzytaj też:

Show liderek siatkarskiej kadry. Zrobiły to za plecami niczego nieświadomego Stefano Lavariniego