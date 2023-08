Vital Heynen nakłada presję na polskie siatkarki. Nie ma wątpliwości, kto jest faworytem

Polskie siatkarki zakończyły fazę grupową mistrzostw Europy 2023. Zawodniczki Stefano Lavariniego wygrały cztery z pięciu spotkań – ze Słowenią, Węgrami, Belgią oraz Ukrainą. Jedna porażka (1:3) to wynik starcia z Serbią, aktualnymi mistrzyniami świata, mającymi w składzie czołową siatkarkę świata, Tijanę Bosković.

Vital Heynen widzi w Polkach faworytki do awansu do 1/4 EuroVolley 2023

Polki wyszły z grupy A z drugiej pozycji. To oznacza, że przyjdzie im zmierzyć się z trzecią ekipą grupy C, a są nią Niemki. To rywal bardzo dobrze znany kadrze, gdyż oba zespoły dość często się ze sobą mierzą. Ostatni raz do starcia doszło w ćwierćfinale Ligi Narodów w Arlington. Wówczas Polki nie dały szans zachodnim sąsiadkom, triumfując 3:1. Czy teraz będzie podobnie? Zdaniem Vitala Heynena, obecnego selekcjonera Niemek, który przed laty święcił sukcesy z męską kadrą Biało-Czerwonych, to Polki są zdecydowanymi faworytkami, na których ciążyć będzie większa presja. Belg docenia jednak wysiłki swojego zespołu w meczu z Turcją. Choć jego zespół przegrał 0:3, to ostatni set toczył się w zaciętej atmosferze.

– W końcu pokazaliśmy, że możemy tego dokonać i awansować do ćwierćfinałów. Mecz z Turcją przygotował nas na kolejne spotkanie z dużymi zespołami. W niedzielę będziemy mieli trudne zadanie. Polska jest wielkim faworytem meczu przeciwko nam, ale wszystko może się zmienić, jeśli uda nam się zbudować presję, tak jak wtedy, gdy doszliśmy do momentu, w którym mogliśmy wygrać trzeciego seta z Turcją – powiedział Heynen cytowany przez portal sport.pl

Polska zagra z Niemkami o awans

Mecz pomiędzy Polską a Niemcami odbędzie się w niedzielę, 27 sierpnia, o godzinie 20:00 w Brukseli. Zwycięzca spotkania w ćwierćfinale zagra z wygranym starcia pomiędzy Belgią a Turcją.

Czytaj też:

Legenda siatkówki broni Joannę Wołosz. Problemy reprezentacji są gdzie indziejCzytaj też:

Tomasz Fornal zmieni klub? Ten ruch daje wiele do myślenia