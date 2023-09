Mocny wpis Bartosza Kurka w sieci tuż przed meczem ME. Mowa o manipulacji

Do niecodziennej sytuacji doszło tuż przed meczem numer dwa reprezentacji Polski siatkarzy na mistrzostwach Europy. Bartosz Kurek w mediach społecznościowych odniósł się do publikacji wywiadu, w którym – zdaniem siatkarza – doszło do manipulacji treścią.

Nie ulega wątpliwości, że Bartosz Kurek to siatkarz-legenda, spoglądając na ostatnie kilkadziesiąt lat w dziejach reprezentacji Polski. Kapitan Biało-Czerwonych sięgnął w narodowych barwach m.in. po złoto mistrzostw świata (2018), mistrzostw Europy (2009), Ligi Światowej (2012) czy ostatnio Ligi Narodów (2023). Ostre słowa Bartosza Kurka po wywiadzie dla WP/SportoweFakty Polacy ME 2023 rozpoczęli do pewnego zwycięstwa nad Czechami w trzech setach. Kurek był siatkarzem, który wchodził na boisku z kwadratu dla rezerwowych. Trener Nikola Grbić umiejętnie wprowadza jednak lidera kadry do gry, po problemach zdrowotnych, które „Kuraś” miał m.in. podczas turnieju finałowego VNL. Kapitan Biało-Czerwonych udzielił wywiadu dla WP/SportoweFakty. Padło tam pytanie o kwestię uzależnienia od wyniku sportowego, jak bywa to destrukcyjne dla sportowca. Tak brzmiała odpowiedź Kurka: „Wiem, że gdybym wtedy odpuścił, to miałbym poczucie winy. Dopiero po czasie zrozumiałem, że tak destrukcyjne podejście doprowadziło mnie do kresu możliwości fizycznych i psychicznych. [...] Na pewno (odpowiedź na pytanie o uzależnienie dop. eMPe). Ze sportem też trzeba uważać. Możesz napić się lampki wina, czy wypić wódkę na weselu kolegi, lub też pójść na chwilę do kasyna i przegrać symboliczną kwotę. To nic złego. Ale gdy wpadasz w rytm współzależności i żeby poczuć się dobrze, musisz się napić, zagrać albo wygrać mecz, to masz duży problem” – przyznał w rozmowie kapitan kadry. Tytuł i przekaz całości, który ukazał się na WP/SportoweFakty niedługo później pojawiły się także na… stories samego siatkarza. Z odpowiednim wyjaśnieniem. „Chciałbym serdecznie pogratulować @sportowefakty w mojej opinii ciekawy wywiad skrócili do cytatu sugerującego moje problemy z jakimikolwiek używkami. Dlaczego sportowcy nie lubią udzielać wywiadów, w których mówiąc coś więcej niż bla bla bla ?!?!?!” – napisał w mediach społecznościowych Kurek, zamieszczając zrzut ekranu, ukazujący krzywdzący tytuł na stronie WP/SportoweFakty. Kapitan reprezentacji zamieścił też uzupełnienie do swojej pierwszej wiadomości. „Ostatnia wrzutka o tym, żeby wszystko było jasne. Wywiad jak zawsze autoryzowany nawet dwukrotnie. Za każdym razem wersja przysyłana nie zawierała tytułu. Jawne manipulowanie treścią i przekazem. Dobra lece na mecz – trzymajcie kciuki za reprezentację Polski dzisiaj” – skwitował „Kuraś”. Ostatecznie tytuł wywiadu zmieniono, rezygnując z wcześniejszego wątku „uzależnienia”. Trudno nie podejrzewać, że decydujący wpływ na zmianę miał wpis siatkarza w mediach społecznościowych. Polska – Holandia, kiedy i gdzie oglądać mecz siatkarzy? Po efektownym zwycięstwie nad Czechami już w piątkowy wieczór Polacy zagrają swój drugi mecz. Tym razem rywalami Biało-Czerwonych będą Holendrzy. W swoich szeregach będąca na jedenastym miejscu w rankingu FIVB reprezentacja ma wielką gwiazdę. Jest nią atakujący Nimi Abdel-Aziz. Dodatkowo nie sposób nie wspomnieć o fachowcu dużej klasy, trenerze Roberto Piazzy. Mecz Polaków z Holendrami rozpocznie się o godzinie 20:00. Pojedynek będzie pokazywany zarówno w TVP Sport, jak i za pośrednictwem Polsatu Sport. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna m.in. na platformie Polsat Box Go. Kibice internetowo znajdą także stream na witrynie TVP Sport. Czytaj też:

Wyjątkowe słowa Aleksandra Śliwki dla polskich kibiców. Siatkarz mocno to doceniłCzytaj też:

Mocny gracz wkracza do świata polskiej siatkówki. ZAKSA oficjalnie to ogłosiła