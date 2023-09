Dlaczego ten siatkarz jest jeszcze lepszy niż Bartosz Kurek? Intrygujące słowa trenera

Ireneusz Kłos to żywa legenda polskiej siatkówki, a także ekspert, który nie gryzie się w język i nie stara się być „poprawny politycznie” w każdej sytuacji. Dlatego w rozmowie z „Wprost” również postawi pewną odważną tezę. Pod lupę wziął jednego z reprezentantów naszego kraju i porównał go z Bartoszem Kurkiem. Wyszło zaskakująco.

Łukasz Kaczmarek jest coraz ważniejszy w reprezentacji Polski

Wszystko oczywiście ze względu na trwające mistrzostwa Europy, w których to Polacy mają dwa zadania – zdobyć medal, najlepiej złoty, a także przetestować wiele alternatywnych wariantów gry i dojść do formy przed kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich. Już w meczu z Czechami widzieliśmy sporo testów, a w kolejnych starciach zapewne czekają nas następne.

W związku z tym dużo szans na grę powinien dostać między innymi Łukasz Kaczmarek. – Serb generalnie chce oprzeć skład kadry Polski o tych zawodników, co do których ma pewność – powiedział Kłos. Wydaje się, że selekcjoner zyskuje jej coraz więcej właśnie w kontekście atakującego ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Obaj panowie współpracowali ze sobą właśnie w tym klubie, a teraz pozycja siatkarza w hierarchii zespołu rośnie.

Zaskakująca teza na temat Łukasza Kaczmarka i Bartosza Kurka

– Swoją drogą, dużo się mówiło o Łukaszu Kaczmarku, że jest to zawodnik chimeryczny. A teraz okazuje się, że jest przede wszystkim bardzo potrzebny reprezentacji, zwłaszcza w obliczu problemów zdrowotnych Bartosza Kurka – przytomnie zauważył siatkarski ekspert.

Kłos przypomniał również, że całkiem niedawno atakujący ZAKSY bardzo godnie zastąpił kapitana naszej kadr. – Świetnym przykładem było finałowe granie w Lidze Narodów. Kaczmarek zagrał kapitalnie, zwłaszcza w finale przeciwko Amerykanom o złoto VNL – powiedział. Do tego były trener pokusił się o zaskakujące porównanie. – Łukasz z sezonu na sezon staje się coraz bardziej potrzebny reprezentacji. Co więcej, wydaje mi się, że Kaczmarek jest bardziej wszechstronnym atakującym od Bartosza Kurka – zakończył.

