Bartosz Kurek porównał go do Cristiano Ronaldo. Co za komplement dla siatkarza!

Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn już się rozpoczęły, ale reprezentacja Polski jeszcze nie rozegrała w nich żadnego spotkania. Biało-Czerwonych zobaczymy w akcji po raz pierwszy 31 sierpnia. Obecnie trwają dyskusje, jak powinien wyglądać wyjściowy skład drużyny Nikoli Grbicia, a także hierarchia na poszczególnych pozycjach. Nie od dziś wiadomo, że szczególnie na pozycji przyjmującego mamy kłopot bogactwa, więc prawdopodobnie ktoś ucierpi.

Bartosz Kurek ceni Kamila Semeniuka

Istnieje duża szansa, że będzie to Kamil Semeniuk. Gracz Sir Safety Perugii nie był w najlepszej formie już podczas sezonu ligowego i w trakcie Ligi Narodów oraz sparingów nic nie wskazywało na to, by niebawem miał wrócić na ścisły top. Nawet w memoriale Wagnera ani w towarzyskim starciu z Ukrainą przyjmujący nie błyszczał.

Mimo tego, gdy Bartosz Kurek został poproszony, by tuż przed turniejem scharakteryzować swoich kolegów z drużyny, to właśnie pod adresem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle padł zaskakujący komplement. Kapitan reprezentacji Polski porównał 27-latka do jednego z najlepszych piłkarzy w historii tej dyscypliny sportu.

Kamil Semeniuk został porównany do legendy

– To prawdziwa maszyna do treningu oraz gry. Nie poznałem osobiście Cristiano Ronaldo, ale Kamil to jego odpowiednik – przyznał Kurek. O co chodzi w tym podobieństwie? Doświadczony atakujący zdradził, że nawet po wyczerpującej podróży Semeniuk nie odpuszcza ćwiczeń typu rolowanie czy rozciąganie i w każdej chwili robi wszystko, by stawać się jeszcze lepszym siatkarzem.

– Mówiąc wprost: „Semen” cały czas nastawiony jest na pracę. Nie grzeszy wzrostem, ale fizycznie radzi sobie kapitalnie, bo potrafi zaatakować nad wiele wyższymi zawodnikami – podsumował kapitan naszej kadry.

