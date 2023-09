Kamil Semeniuk z jasnym przekazem dla Nikoli Grbicia. Siatkarz w solidnej formie na ME

Kamil Semeniuk z Aleksandrem Śliwką przeciwko Czechom oraz wchodzący „Semen” za Tomasza Fornala w duecie z Wilfredo Leonem. Tak wyglądał układ naszych przyjmujących w dotychczasowych meczach na ME 2023. Semeniuk nie po raz pierwszy okazał się być pewniakiem w zespole Biało-Czerwonych. I to wbrew temu, co działo się w trakcie poprzednich kilkunastu miesięcy, w sezonie klubowym.

Kamil Semeniuk zwrócił się do trenera Nikoli Grbicia

Serbski selekcjoner Polaków Semeniuka poznał za czasów wspólnej pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Grbić, pomimo problemów przyjmującego w lidze włoskiej w minionym sezonie, pomógł siatkarzowi odbudować się w okresie reprezentacyjnym.

– […] bardzo dziękuję trenerowi Nikoli, że we mnie tak wierzył. Na pewno trudno było patrzeć na to, jak wcześniej wyglądała moja forma. Tym bardziej jestem wdzięczny, że był cierpliwy, dając mi szansę się odbudować. Wróciłem do tego, co prezentowałem wcześniej. Potrzebowałem czasu, by odbudować się po całym sezonie spędzonym w Sir Safety Perugia. Myślę jednak, że etap słabszej gry jest już za mną – zauważył przyjmujący Biało-Czerwonych.

Semeniuk był częstym adresatem krytyki związanej ze swoją formą i dyspozycją, zarówno klubowo, jak i reprezentacyjnie. Podczas ME 2023 zdaje się odpowiadać, prezentując solidną formę, z której można go było pamiętać przed wyjazdem do ligi włoskiej.

– Od dłuższego czasu jestem odseparowany od komentarzy i wszelkich opinii. Wiem, że czytanie ich na pewno by mi nie pomogło. Każdy w internecie może pisać, co mu się żywnie podoba. Zdaję sobie sprawę z tego, że skoro moja forma w pewnym momencie nie była wybitna, zapewne komentarzy negatywnych było znacznie więcej niż pozytywnych – przyznał Semeniuk w rozmowie dla TVP Sport.

Macedonia Północna – Polska, kiedy i gdzie oglądać mecz siatkarzy?

Po piątkowym pojedynku Biało-Czerwonych czeka dzień przerwy w ME. Polacy wrócą do grania w niedzielę, kiedy zmierzą się z drużyną gospodarzy. Mecz Macedonia Północna – Polska rozpocznie się o godzinie 20:00, 3 września.

Pojedynek będzie pokazywany zarówno w TVP Sport, jak i za pośrednictwem Polsatu Sport. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna m.in. na platformie Polsat Box Go. Kibice internetowo znajdą także stream na witrynie TVP Sport.

