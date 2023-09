Nie dały szans Polkom, zgarnęły złoto. Turczynki siatkarskimi mistrzyniami Europy

Reprezentacja Turcji spisuje się w tym sezonie nadzwyczaj genialnie. Przed sezonem doszło do zmiany trenera. Wieloletniego szkoleniowca, Giovanniego Guidettiego, zastąpił Daniele Santarelli, który przed rokiem doprowadził Serbki do mistrzostwa świata. Obaj panowie stanęli ze sobą również w finałowej rywalizacji, gdyż Guidetti w tym roku objął właśnie Serbki. Finał zakończył się szczęśliwiej dla młodszego z Włochów.

Turcja z pierwszym złotem mistrzostw Europy siatkarek

Turczynki przystępowały do turnieju jako jeden z faworytów do złota. Złota mistrzostw Europy, którego nigdy jeszcze nie zdobyły. Po wygraniu fazy grupowej, zawodniczki znad Bosforu odprawiły kolejno Belgijki, Polki i Włoszki. W finale doszło do starcia z Serbią, innym z faworytów do złota. Choć w pierwszym secie Turczynki były bliskie wygranej (miały setballa), to aktualne mistrzynie świata przeciągnęły szalę na swoją stronę, zwyciężając 27:25. W następnej partii zwyciężczynie VNL 2023 nie dopuściły do gry na przewagi, gdyż przez większość seta dysponowały solidną przewagą.

Gdy wydawało się, że Turczynki pójdą za ciosem, do głosu znów doszły Serbki. Zwyciężyły w trzeciej partii 25:22, będąc o jednego seta od złota mistrzostw Europy. Turczynki nie pozwoliły na to, doprowadzając do tie-breaka, po zwycięstwie 25:22. W decydującej partii kibice byli świadkami wymiany cios za cios. Lepiej szło Turczynkom, ale ani razu nie udało im się odskoczyć na więcej niż dwa punkty. O złocie mistrzostw przesądził set wygrany 15:13.

Melissa Vargas MVP EuroVolley 2023

MVP całego turnieju została wybrana Melissa Vargas. Pochodząca z Kuby reprezentantka Turcji (MVP Ligi Narodów 2023) zdobyła w finale aż 41 punktów. Z kolei w zespole Serbii aż 35 punktów zdobyła Tijana Bosković. W meczu o trzecie miejsce Holenderki nieoczekiwanie bez straty seta pokonały obrończynie tytułu, Włoszki.

