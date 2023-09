Michał Kubiak znów na polskich parkietach? Wymowny wpis zawodnika PlusLigi

Polscy siatkarze bez porażki zakończyli fazę grupową mistrzostw Europy. W 1/8 finału podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą z Belgami, którzy zajęli czwarte miejsce w grupie A. Co turniej selekcjoner ma ogromny problem, bo w kraju nad Wisłą świetnych siatkarzy nie brakuje, a z reguły ma tylko czternaście miejsc.

Michał Kubiak odszedł z klubu po siedmiu latach

Od dłuższego czasu reprezentacja Polski musi radzić sobie bez Michała Kubiaka, który postanowił zakończyć karierę w kadrze. W ostatnim czasie przyjmujący dokonał wielu zmian w swoim życiu, bo zdecydował się również odejść z Panasonic Panthers, gdzie trafił w 2016 roku.

W poniedziałek 8 maja klub oficjalnie potwierdził zakończenie współpracy z Polakiem. „Informujemy, że Michał Kubiak zdecydował się opuścić zespół po wygaśnięcia kontraktu” – czytamy w komunikacie klubu.

Michał Kubiak trenuje z klubem PlusLigi

Michał Kubiak nie próżnuje i cały czas pozostaje w treningu. Przyjmujący ćwiczy z PlusLigowym Projektem Warszawa, o czym poinformował Artur Szalpuk na swoim Instagramie. Zawodnik zdecydował się na emocjonalny powrót do czasów reprezentacyjnych i publikując dwa zdjęcia z byłym kapitanem kadry, dołączył wpis z zapytaniem do kibiców. „Pamiętacie jeszcze taką fajną parę przyjmujących w biało-czerwonych barwach?” – zapytał.

„Michał Kubiak granie i trenowanie z Tobą to zawsze wielka przyjemność!” – dodał.

Gdzie będzie grał Michał Kubiak w nadchodzącym sezonie?

Dla tych, co nie pamiętają Artur Szalpuk i Michał Kubiak grali ze sobą w reprezentacji Polski podczas mistrzostw świata 2018. Wówczas Biało-Czerwoni wywalczyli złoto, po triumfie 3:0 z Brazylią. Wówczas selekcjonerem kadry był Vital Heynen.

Od 2023 roku Michał Kubiak będzie grał w Chińskim Shanghai Bright, a z Projektem Warszawa trenuje przed startem ligi. Przyjmujący wyjechał z PlusLigi w 2014 roku i nie zanosi się, by w najbliższym czasie powrócił do rodzimej ligi. W zeszłym roku ze stołecznym klubem trenował Zbigniew Bartman, który później trafił do Sieny.

