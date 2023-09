Tęgie lanie w meczu Biało-Czerwonych. Urodzinowy prezent dla Nikoli Grbicia

Czechy 3:0, Holandia 3:1, Macedonia Północna 3:0 i Dania 3:0. Tak wyglądały wyniki spotkań reprezentacji Polski siatkarzy w grupie C podczas mistrzostw Europy. Poprzeczka w trakcie grupowego grania w Skopje nie była zawieszona wysoko. Biało-Czerwoni wypuścili tylko jedną partię, otwarcia, podczas grania z najgroźniejszą pod względem potencjału w tym zestawie Holandią. I to minimalnie, bo 23:25. W pozostałych pojedynkach można było odnieść wrażenie, że Polacy nawet specjalnie się nie zmęczyli.

Pełna kontrola Biało-Czerwonych w meczu z Czarnogórą

Pojedynkiem bez historii była też środowa potyczka z Czarnogórcami. Polacy zaczęli co prawda od 0:1 po bloku na Łukaszu Kaczmarku, ale to był jedyny dobry fragment, który mogła po swojej stronie zanotować Czarnogóra. Chwilę później było już 3:1, a następnie 11:8, 16:11 czy 20:11. Czarnogórcy wydawali się być od początku pogodzeni z losem. Set zakończył się przy drugiej piłce setowej, wygrany 25:14.

Warto dodać, że obchodzący 6 września swoje 50. urodziny Nikola Grbić poza Kaczmarkiem postawił na następujący skład: Aleksander Śliwka i Kamil Semeniuk na przyjęciu, na rozegraniu Marcin Janusz, na środku Norbert Huber i Jakub Kochanowski oraz libero Paweł Zatorski. Czyli tak właściwie galowy, być może taki, który rozpocznie granie w weekend, podczas fazy pucharowej.

W drugim secie Polacy wygrali 25:11. Na boisku na zmianach pojawili się Jakub Popiwczak (od początku partii) czy Wilfredo Leon. Niepokojąca była zmiana Śliwki, który przy stanie 13:5 zszedł po poczuciu bólu przy lądowaniu. Wydaje się, że to jednak tylko profilaktyka, żeby przyjmujący był gotowy na drugą część turnieju. Jego miejsce zajął za to Tomasz Fornal. Trzecia partia? Pojawił się Bartosz Bednorz, zmieniający bardzo solidnego Semeniuka. Obraz gry nie uległ jednak zmianie.

Warto odnotować, że w trakcie ostatniego seta spotkania swój… ostatni mecz zagrał Aleksander Minić. Mający 36 lat atakujący otrzymał brawa zarówno od czarnogórskich, jak i polskich kibiców. A co do wyniku? W pewnym momencie było nawet 16:4, co chyba zamyka dyskusję o przebiegu tego pojedynku. Skończyło się na wygranej w secie 25:12.

To niestety kolejny przykład niepotrzebnych reform ze strony europejskiej federacji. CEV, zamiast iść w jakość, poszedł w ilość. A na turnieju ME siatkarzy znalazły się, z całym szacunkiem do Czarnogórców, przypadkowe zespoły.

Warto dodać, że na koniec trener Grbić otrzymał tort oraz baloniki w kształcie cyfr pięć i zero, z okazji swojego święta. Serb uśmiechnął się od ucha do ucha. I to była chyba jedyna sytuacja do zapamiętania z tego jakże jednostronnego pojedynku.

Z kim reprezentacja Polski zagra w 1/8 finału ME?

Polacy po wygraniu rozgrywek w grupie C z pierwszego miejsca weszli do fazy pucharowej turnieju. Z kim zagrają Biało-Czerwoni? Spoglądając na drabinkę ME na najlepszy zespół grupy A na etapie 1/8 finału czeka czwarta drużyna grupy A.

Na tej pozycji są Belgowie, którzy w czterech meczach wygrali tylko raz, ogrywając 3:1 Estonię. Belgia przegrała do tego 2:3 z Niemcami, 1:3 z Serbią oraz 0:3 z Włochami. Za plecami poza Estończykami Belgowie pozostawili Szwajcarów.

Polacy swój mecz 1/8 finału rozegrają dopiero w niedzielę (tj. 10 września). Biało-Czerwoni będą grać w hali PalaFlorio we włoskim Bari. Jak zatem widać, Polaków czeka turniejowa wycieczka z Macedonii Północnej do Italii, na Półwysep Apeniński.

Czytaj też:

Reprezentacja Polski siatkarzy z przepięknym gestem. Wsparcie dla chorych dzieciCzytaj też:

Reprezentacja Polski bliżej igrzysk w Paryżu? Siatkarska gwiazda powiedziała „dość”