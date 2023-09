Nikola Grbić zdziwiony postawą sędzi meczu. Mina trenera mówi wszystko

Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczęła w ubiegłym tygodniu walkę w mistrzostwach Europy. Siatkarze Nikoli Grbicia po wygraniu Ligi Narodów 2023 są faworytami do złota. Póki co w grupie nie natrafili na żadnego rywala, który zmusiłby ich do mocnej walki. Tylko Holendrom, teoretycznie drugiej najsilniejszej ekipie, udało się urwać Biało-Czerwonym seta.

Nikola Grbić zdziwiony postawą sędzi

W ostatnim meczu fazy grupowej Polacy pokonali współgospodarzy mistrzostw, Macedończyków 3:0. Tylko w drugim secie, ku zaskoczeniu kibiców, znacznie niżej notowany rywal potrafił zdobyć więcej niż 20 punktów. W pozostałych partiach przeciwnicy nie zdołali ugrać nawet 15 „oczek”.

Nieoczekiwanie w pierwszym secie Nikola Grbić miał powody do ogromnego zdziwienia. Początkowo gra toczyła się w wyrównanej atmosferze. Polacy prowadzili 13:11, gdy Serb zwrócił uwagę na podwójne odbicie siatkarza reprezentacji Macedonii Północnej. Sędzia Ksenija Jurkovic nie zwróciła na to uwagi. Po chwili Serb poprosił o challenge związany z tym, czy piłka po ataku Bartosza Kurka dotknęła linii boiska, który okazał się nietrafiony. Zaraz po tym do selekcjonera podszedł kapitan kadry przekazując mu słowa sędzi, która stwierdziła, że przy niezauważeniu podwójnego odbicia „może popełniła błąd”. Na całą sytuację zwrócił uwagę dziennikarz Jakub Balcerski.

Grbić zakrył twarz dłonią jakby nie dowierzał w to, co usłyszał. Pomimo kontrowersyjnej akcji i przegranego challenge’u, Polacy złapali fenomenalną serię. Od spornej sytuacji wygrali 12 piłek, podczas gdy Macedończycy tylko jedną.

Polacy zagrają z Duńczykami

Polacy wrócą do rywalizacji we wtorek, 5 sierpnia. Zmierzą się wtedy z oustiderem grupy Danią, która do tej pory wygrała tylko trzy sety.

