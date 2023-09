Michał Winiarski zadziwił podczas siatkarskich ME. Jego zespół był o krok od szczęścia

Ponad dwie godziny walki. Tyle trwał sobotni mecz 1/8 finału mistrzostw Europy siatkarzy pomiędzy Niemcami a Holendrami. Ostatecznie górą ci drudzy, grupowi rywale Biało-Czerwonych, którzy ograli drużynę trenera Michała Winiarskiego 3:2. W kluczowych momentach nie zawiódł lider holenderskiej drużyny Nimir Abdel-Aziz. Na duży plus można też ocenić pracę, jaką wykonał polski selekcjoner naszych zachodnich sąsiadów.

Michał Winiarski przegrał ze swoim trenerskim mistrzem

Już przed spotkaniem było wiadomo, że dla „Winiara” to będzie szczególny pojedynek. Tak się bowiem składa, że Winiarski swoje pierwsze trenerskie szlify zbierał pod okiem Roberto Piazzy, w bełchatowskiej Skrze. Panowie pracowali razem w latach 2017-19, a klub zdobył w tym czasie m.in. swój ostatni, jak dotychczas, tytuł mistrzowski.

Teraz Piazza jest selekcjonerem Holendrów, a Winiarski nazywa go człowiekiem, od którego nauczył się najwięcej pod względem pracy trenera. Polak w sobotni wieczór udowodnił jednak, że był całkiem pojętnym uczniem. Niemcy przegrywali już 0:2 w setach, ale byli w stanie odrobić straty na 2:2. Duża w tym zasługa decyzji Winiarskiego, który w trakcie spotkania starał się znaleźć optymalne rozwiązania, wprowadzając trzech nowych graczy do wyjściowego ustawienia.

Kto wie, czy Niemcy nie weszliby do ćwierćfinału, gdyby nie przebudził się Nimir Abdel-Aziz. Holenderski atakujący grał na tyle słabo, że cały czwarty set przesiedział w kwadracie dla rezerwowych. Jego zmiennik Thijs Ter Horst doznał jednak kontuzji w końcówce przedostatniej partii i Abdel-Aziz dostał jeszcze jedną szansę od Piazzy. Okazało się, że to był klucz do wygranej. Holender skończył praktycznie wszystkie piłki w końcówce spotkania, dając Holendrom wygraną 15:12 i awans do ćwierćfinału ME.

Polska – Belgia, o której i gdzie oglądać mecz?

Reprezentacja Polski już w niedzielę (tj. 10 września) zagrają pojedynek 1/8 finału mistrzostw Europy. Rywalami Polaków będą Belgowie. Początek spotkania, którego stawką będzie miejsce w ćwierćfinale turnieju o godzinie 21:00.

Transmisję z pierwszego pojedynku Polaków w fazie pucharowej ME 2023 będzie można zobaczyć zarówno na antenie TVP Sport, jak i Polsatu Sport. Dodatkowo internetowo mecz będzie do obejrzenia na witrynie TVP Sport oraz platformie Polsat Box Go.

