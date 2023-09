Polki skomplikowały sobie sytuację w kwalifikacjach olimpijskich. Tabela po czterech meczach

Polskie siatkarki mają już za sobą cztery mecze z ośmiu w trwających kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich. W pierwszych trzech spotkaniach podopieczne Stefano Lavariniego pokazały się z dobrej strony, bo na otwarcie pokonały Słowenię 3:0, potem Koreę Południową 3:1, a w trzecim starciu rozprawiły się 3:0 z Kolumbią.

Kwalifikacje olimpijskie: Polskie siatkarki skomplikowały sobie życie

Niestety w ostatnim spotkaniu z Tajlandią Biało-Czerwone mocno skomplikowały sobie życie. Nic nie zwiastowało tego, co się stanie. Co prawda nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta, by wygrać drugiego aż 25:7. Niestety w kolejnym znów uległy, ale udało im się doprowadzić do wyrównania, co oznaczało tie-breaka. Porażka 3:2 (25:18, 7:25, 25:22, 23:25, 15:12) sprawiła, że awans na IO w Paryżu znacząco się oddalił.

Zwłaszcza że teraz Biało-Czerwone czekają mecze z najtrudniejszymi rywalkami. Na pierwszy ogień pójdą Niemki, z którymi w tym roku już wygrywaliśmy, m.in. w ćwierćfinale Ligi Narodów i 1/8 finału mistrzostw Europy. Mecz piątej kolejki kwalifikacji do igrzysk olimpijskich przeciwko siatkarkom prowadzonym przez Vitala Heynena odbędzie się w piątek, 22 września, o godzinie 17:30.

Tabela polskiej grupy po dwóch meczach

To nie koniec zmagań i wielkich sportowych emocji związanych z kwalifikacjami olimpijskimi. Następnie Biało-Czerwone zmierzą się kolejno z reprezentacjami Stanów Zjednoczonych – w sobotę, 23.09 (godz. 17:30) oraz Włoch – w niedzielę, 24.09 (godz. 20:30)

Lp. Reprezentacja Mecze Punkty Zwycięstwa

Porażki Bilans setów 1. Włochy 4 12 4 0 12:1 2. USA 4 12 4 0 12:2

3. Niemcy 4 10 4 0 12:5 4. Polska 4 10 3 1 11:4

5. Tajlandia 4 2 1 3 4:11 6. Korea Południowa 4 1 0 4 4:12

7. Słowenia 4 1 0 4 3:12 8. Kolumbia 4 0 0 4 1:12

